Caso Mónica Citlali: Alexis "N", su novio, detenido por presunto feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del estado de México confirmó la detención de Jesús Alexis "N", de 27 años de edad, el presunto feminicida de la maestra de inglés, Mónica Citlalli Díaz, por orden de aprehensión por el delito de desaparición contra la docente.

El novio de la profesora será ingresado al Centro Penitenciario de Chiconautla, reportó El Universal. Este hombre presuntamente habría asesinado a su pareja sentimental, y la abandonó en un paraje de la autopista México-Cuernavaca.

Amigos de la maestra de inglés asesinada, Mónica Citlalli Díaz, habían señalado que su pareja, Alexis, se encontraba sin localizar, luego de que el cuerpo de ella fue hallado, en el límite de la Ciudad de México y el estado de Morelos.

"Se presentó con sus papás buscando a Citlalli la noche del 3 de noviembre, pero después ya no se supo de él y ahora también está desaparecido", dijo Cristian Di Garnica.

Sepelio de Mónica Citlali

Ayer, entre aplausos, música de mariachi y peticiones de justicia fue despedida Mónica Citlalli, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Familiares y amigos la velaron en su domicilio de la Colonia El Salado, en el municipio de San Salvador Atenco y alrededor de las 2 de la tarde de ayer su féretro fue llevado a una capilla del Fraccionamiento las Américas de Ecatepec, donde se realizó una misa de cuerpo presente.

Justicia para Mónica Citlali

Una hora más tarde, el féretro de color café fue trasladado cerca de seis kilómetros hasta el panteón particular Jardín Guadalupano en la Colonia Rinconada de Aragón, en este mismo municipio

. "Espero que el gobierno haga su trabajo que ponga seguridad, no me interesa, perdón por la palabra, pero me valen ma... sus pin... abrazos del gobierno, yo lo que quiero es justicia, que hagan su trabajo y que agarren a los culpables", dijo Miguel, hermano de la víctima.