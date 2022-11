Buscan blindar activos financieros de mexicanos; SHCP responde por reforma a Ley del Presupuesto

La reciente reforma a la Ley del Presupuesto que plantea se apruebe para que Hacienda disponga de activos financieros para completar el gasto causó polémica en la Cámara Baja. Por un lado, los legisladores de Morena y sus aliados argumentan que con ésta se garantiza la continuidad de los programas gubernamentales mientras que la oposición ve esta reforma para el uso de recursos para las próximas elecciones de 2024.

Al respecto, el Senador por el PAN Damián Zepeda Vidales anunció una propuesta para enfrentar el peligro que representa dicha reforma, pues según se ha informado, entre los activos financieros se encontrarían los fondos de ahorro para la vivienda y el retiro, Infonavit, Fovissste, acciones de las Siefores, reservas de seguros y rendimientos financieros de inversiones.

Zepeda Vidales explicó que en México hay fondos que protegen las finanzas del país para los años en los que no se tienen buenas recaudaciones, “son para momentos de vacas flacas y resulta que tenían más de 200 millones de pesos y los vaciaron, por eso, ahora presentan una reforma que dice que los van a rellenar, para poder gastar más con el dinero de los activos financieros”.

El expresidente nacional del PAN explicó que lo que dice el documento aprobado en la Cámara de diputados es que pueden rellenar el fondo con activos financieros, “en ningún lugar dice no el fondo de pensiones no, en ningún lugar dice no el fondo de vivienda no, en ningún lugar dice no, no van a poder agarrarse el dinero de las sociedades de los fondos de afores”.

“Quieren que en un acto de fe les creamos, pues yo, con todo respeto, no sé si tú les creas, pero yo no les creo nada. Y no les creo nada porque le han mentido a la cara a los mexicanos, prometió el Presidente que no iba a militarizar el país, ¿militarizó o no militarizó México? Sí; prometió que iba a eliminar el IEPS, el impuesto a la gasolina, ¿lo quitó?, porque lo estamos esperando todavía; prometió que no iba a haber espionaje, ahí están los documentos Guacamaya Leaks; prometió que no iba a haber persecuciones… Prometió, prometió, prometió e incumplió, incumplió, incumplió”, subrayó.

Detalló que, aunque el Presidente cumpliera su palabra, existe el riesgo de que mañana él no va a ser Presidente, por lo que puede llegar alguien más y sí agarrarlo.

Debe protegerse EN LEY ahorros de los mexicanos!



Dice @lopezobrador_ y su Gob que les creamos q no los tocarán… No es cuestión de fe, no debe haber ningún riesgo!



Propongo prohibir en ley tocar el dinero de los mexicanos. Si de verdad no quieren usarlo, seguro apoyarán, o no? pic.twitter.com/k5FZMETRpN — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 10, 2022

Secretaría de Hacienda y Crédito Público responde ante críticas

Al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que esta reforma aprobada por la Cámara de Diputados sirva para tomar recursos de las Afores, del IMSS, Infonavit o del Fovissste. En un comunicado, aseguró que el gobierno federal no podrá utilizar activos financieros de las empresas públicas u otros organismos para este fin.

En el comunicado se informó que la ley permitirá que el gobierno federal deposite activos financieros del propio gobierno en el FEIP, ya sea efectivo o algún otro instrumento financiero. Explicó que el FEIP es un fideicomiso de la Administración Pública Central a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Señaló que los fondos de ahorro para el retiro, las reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores, no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación a la LFPRH para el FEIP, sólo comprende el uso de activos del gobierno federal.