AMLO reconoce limitaciones al 'Plan B' para la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el “plan B” para reforma electoral solo podría limitar el presupuesto de la Institución Nacional Electoral (INE) puesto que no puede ir en contra de la Constitución Mexicana con dicha estrategia.

El mandatario aseguró que el “plan B” se limitará a cambios legales a la ley secundaria para “apretar” el presupuesto del INE y evitar la compra de votos.

“Hay dos cosas que son importantes, una que si se puede reducir el presupuesto sin violar la Constitución y otra evitar la compra de votos”, afirmó durante la conferencia mañanera del 16 de noviembre de 2022.

“Plan B” para reforma electoral de AMLO ¿En qué consiste?

El día de ayer AMLO aseguró que es posible enviar al Congreso una ley o reforma a la Ley Electoral sin violar la Constitución para que se elijan por voto ciudadano a consejeros electorales del INE y magistrados del Tribunal Electoral y que no haya plurinominales, en lo que llamó un "plan B" para la reforma electoral.

En la conferencia mañanera de este miércoles rectificó los alcances del "plan B" y explicó que se limitaría a cambios a la ley secundaria para buscar reducir el presupuesto del órgano electoral.

El presidente fue cuestionado si se planea “ahorcar” el presupuesto del INE: “No, no, no, se decía antes el Creador aprieta, pero no ahorca”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que se buscaría reducir el presupuesto “para que no haya duplicidades y algo muy importante evitar la compra del voto, porque éstos (sus adversarios) tiene bastantes billuyos”.

AMLO puso como ejemplo del caso de la compra de votos el uso de los monederos electrónicos, que ya no va a servir porque ya se estableció en la constitución como delito grave el fraude electoral.

Tras el anuncio inicial el propio senador de Morena, Ricardo Monreal, declaró que el "plan B" para la reforma electoral no es posible ya que no se puede modificar la composición del Consejo General del INE, ni implementar el voto ciudadano para la elección de consejeros y magistrados mediante la reforma a leyes secundarias que proponía AMLO.

¿AMLO descarta reforma para desaparecer el INE?

El llamado “plan B” de AMLO para la reforma electoral fue anunciado apenas unos días después de la marcha en defensa del INE en la que participaron más de 20 ciudades de México y miles de ciudadanos en rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.

El mandatario aseguró que la oposición buscaba realizar la votación para la reforma electoral porque consideraban que Morena no alcanzaría los votos necesarios para su aprobación por lo que recurriría a su llamado "plan B".

La #ReformaElectoral tiene un plan b.

El presidente @lopezobrador_ informó que en caso de no prosperar en el Congreso la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, enviará una propuesta de reforma a la ley electoral (cuya aprobación solo requiere de mayoría... pic.twitter.com/fswXoFCBrH — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 15, 2022

Este jueves López Obrador llamó a los ciudadanos a defender la democracia y defender la reforma constitucional para que quede constancia que los partidos de oposición la rechazan están actuando de manera antidemocrática.

“No hay argumentos para decir, que el gobierno quiere controlar las elecciones o que es para reelegirme. Imagínense Fox diciendo que si yo aparezco en boleta, ´yo lo voy a enfrentar´, uy que miedo”, declaró.

“Pero además la mala fe y el desconocimiento, para no decir ignorancia cómo no va a saber que no puede enviarse una iniciativa en donde no se diga de que se permite la reelección, es de mala fe”.

El presidente López Obrador insistió en si los oligarcas vuelven a convocar a una marcha con políticos corruptos o aspirantes a fifís que sea del silencio para que no hablen porque cuando lo hacen sacan el cobre.