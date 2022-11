Claudia Sheinbaum responde a llegada de acarreados a su evento: 'No está prohibido'

CUALIACÁN.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se deslindó de los presuntos acarreos de cientos de personas a su evento en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Claudia Sheinbaum aseguró que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador “destapó las corcholatas, hay gente que se organiza, no es un proceso que nosotros estemos encabezando porque no son tiempos electorales”.

Asimismo, afirmó que hecho de que las personas se organicen para brindar apoyos a figuras políticas no es una práctica que está prohibida: “imagínense si luchamos toda la vida en contra de eso”, aseguró.

Sus declaraciones también fueron en referencia a pintas que han surgido en varios puntos de la Ciudad de México y Culiacán (e incluso otras ciudades como Mérida, Yucatán) para promover el apoyo a la jefa capitalina en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Niegan acarreo en evento de Claudia Sheinbaum

Tras las acusaciones de realizar eventos llenos de acarreados en la visita de Claudia Sheinbaum a Culiacán para impartir la conferencia magistral “Políticas Exitosas del Gobierno” en UAS, el rector de dicha institución educativa negó que eso haya ocurrido.

El rector Jesús Madueña Molina aseguró que la universidad no realiza acarreos sino que se invitó a académicos y estudiantes, quienes acudieron “por su propio pie”, además dijo que no hubo inversión de por medio para llevarlos al evento.

En redes sociales, alcaldes y universitarios convocaron a simpatizantes al evento en el auditorio del Campus Buelna de UAS, los cuales superaron los tres mil 200 espacios del sitio, por lo que muchas personas tuvieron que retirarse del lugar.

Por su parte, la jefa capitalina dijo que “está muy mal” que alguien haya pagado para llevar acarreados a sus eventos con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Es Claudia” se viraliza en redes sociales

Después de que un vídeo se viralizó en Twitter en favor de Claudia Sheinbaum, la morenista dijo desconocer la autoría del vídeo.

"No conozco la autoría y no lo mandé a hacer, yo normalmente cuando aparecen estas cosas para que no haya ningún problema de inmediato mando una carta al Instituto Nacional Electoral a informar […] a deslindarme completamente de cualquier acción de este tipo".

??¡Para que continúe la #Transformación escucha y comparte la canción! ?? ????



Las encuestas no mienten, la más cercana al pueblo y nuestra mejor opción es la Dra. @Claudiashein



El pueblo de México lo sabe #EsClaudia ?? pic.twitter.com/YKUxiq2Axd — Es_Claudia (@Es_Claudia4T) October 31, 2022

Sheinbaum mencionó que hay personas que quieren subir este tipo de videos de uno u otra persona, pero lo que a ella le interesa es que cualquier acción o apoyo no sea mediante la calumnia ni engaño de la guerra sucia

"Las personas pueden subir apoyo y no apoyos es asunto de las personas, no asunto que yo esté promoviendo”.

Al ser cuestionada sobre si es más honesto admitir que si mando a hacer el video de la canción como lo han comentado otras "corcholatas presidenciales", Sheinbaum respondió:

Yo no soy deshonesta, eso te lo puedo decir, y la gente puede subir a las redes, son abiertas las redes, más bien hay cosas en las redes que uno no quisiera que se subieran, pero no es un asunto mío".

