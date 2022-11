Caso Ariadna Fernanda: Rautel "N" y familia tienen negocios en Morelos, afirma Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el presunto feminicida de Ariadna Fernanda, Rautel "N", tiene negocios en el estado de Morelos.

Rautel “N”, novio de Vanessa, es el dueño del departamento al que Ariadna Fernanda acudió luego de una reunión en el restaurante Fisher’s el pasado domingo, ubicado en la colonia Condesa. Rautel es un empresario aduanero.

"El presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia, es decir que el estado de Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la fiscalía", indicó en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum abundó que, con la autorización de la Fiscalía General de Justicia, sí puede mencionar que está vinculado a varias empresas que tienen su domicilio fiscal en Morelos.

Sobre cuál es la relación que tiene el presunto feminicida con el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la mandataria capitalina indicó que la Fiscal General de Justicia local tiene sus propias investigaciones.

"La Fiscalía (local) tiene sus investigaciones ahí no queremos violentar mucho más, pero lo que si puedo comentar, y cualquiera lo puede ver, es que está persona tiene negocios en el Estado de Morelos, no es que no tenga que ver con Morelos", mencionó la mandataria capitalina.