Siete de cada 10 consumidores no pueden comprar productos básicos: Anpec

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Al menos a siete de cada 10 clientes de pequeños comercios no les alcanza para adquirir una canasta básica de productos, por lo que la tendencia es comprar menos cantidades y dejar de comprar cárnicos, dijo el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera. Durante la presentación de la Encuesta 18 Inflación y Carestía, la cual se aplicó a comercios de todo el país, el líder de dicha Alianza expuso que el consumo de los clientes ha sido bajo y pobre. Por ejemplo, "la tortilla ya no se compra por kilo, se compra por medio kilo. Los huevos ahora se consumen por pieza, no por cartón o kilo, la lecha por litro, el pan por pieza, los embutidos y quesos por medio kilo, el aceite por medio kilo, arroz por medio kilo, el frijol y el azúcar por medio kilo".

Se consume menos carne

Los alimentos que se consumen en menores cantidades son los cárnicos que se compran por medio kilo o no se compran, comentó Rivera. En conferencia de prensa expuso que en lo que va del año se observó un incremento de precios del bisteck de 15 a 16%, el pollo ha llegado a costar 120 pesos el pollo entero y la pechuga.

"Realmente la gente dese hace rato se ha alejado de la proteína cárnica, de la carne de res comen más hígado, vísceras". Se observa también que los proveedores ahora manejan presentaciones pequeñas pero éstas resultan más caras, "son más encarecidas si las conviertes al tamaño que comprabas... pero es para lo que alcanza, aunque no es lo más barato".

Inseguridad, principal amenaza para comerciantes

Rivera dijo que para los pequeños comerciantes el gobierno ha fallado con el manejo de: la economía del país, de la pandemia, de la seguridad, educación, corrupción y ecología, situación que les afecta porque el 80% de los comerciantes piensa que llegarán a fin de año endeudados y sin liquidez. Les preocupa el aumento de impuestos en predial, los permisos municipales, el cobro el agua, retiro de la basura y ven como principal competencia a las tiendas de conveniencia, la informalidad y las compras en línea. Por ejemplo, están en contra de la prohibición de exhibir cigarros. "Vemos desacuedo con lo que se pide que escondamos mercancía legal como las cajetillas de cigarros, porque si la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) considera que no se puede, pues que haga el proceso para declarar mercancía ilícita o no legal", comentó.

