Los milagros de Navidad empiezan a suceder y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha ocurrido uno: ¡por fin inauguraron el hotel de una conocida cadena que llevaba varios meses de retraso!

Se trata del hotel IHG Hotels & Resorts que abrió su hotel dentro de las instalaciones del este aeropuerto de Santa Lucía, bajo la marca Holiday Inn.

AIFA vive un milagro de Navidad: por fin inauguran hotel en aeropuerto de Santa Lucía

El medio Formula indica que fueron casi nueve meses de retraso para que el inmueble que cuenta con 220 habitaciones en sus más de 23 mil metros cuadrados de construcción, estuviera en funciones, según detalló la empresa IHG Hotels & Resorts, operadora de a marca.

Y es que en marzo de este año, unos días previos a la inauguración del AIFA el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el hotel del aeropuerto de Santa Lucía se inauguraría a la par de la terminal aérea, incluso dijo que él se hospedaría ahí.

Lo dicho por AMLO no se cumplió, pues cuando el hotel no se pudo inaugurar en la fecha que él había señalado, según se dijo fue a causa de que no contaban con ciertos permisos y detalles de la obra, hechos que retrasaron su apertura.

Así es el hotel del AIFA

El hotel se encuentra a unos metros de la entrada principal del AIFA, cuenta con 6 niveles de habitaciones y está conectado a la terminal aérea por medio de un "skywalk".

En un comunicado, IHG explica el hotel del AIFA cuenta con además de 2 restaurantes y terrazas, amenidades como spa, espacio de coworking, gimnasio, centro de negocios, salones para eventos, agencia de viajes y 2 sótanos de estacionamiento. Mientras que las habitaciones ofrecen vista hacia la terminal aérea, el parque lineal y las pistas de despegue y aterrizaje.