López Obrador asegura que México no romperá relaciones con Perú

CIUDAD DE MÉXICO.— Este miércoles, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió no romper relaciones con Perú, pese a la expulsión del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, después de haber sido declarado persona “non grata”.

El presidente López Obrador dijo en la mañanera que “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú”.

Pablo Monroy, embajador de México en Perú, es declarado persona non grata

El mandatario lamentó la decisión del Gobierno peruano, el cual, dijo, es muy cuestionado por optar por la represión “y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política”.

Ayer martes, el Ejecutivo peruano declaró persona non grata a Monroy y le dio 72 horas para abandonar el país andino.

Esto, en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” mexicanas.

“Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención “, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración.

López Obrador reprochó que el Gobierno de Perú no haya expulsado a la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, quien “intervino de manera directa, fue al palacio a ver a la presidenta que nombró el Congreso”.

Reiteró la postura de su Administración y aseguró que defenderá el derecho de asilo político, incluso, reveló que buscará reglamentar el artículo 33 de la Constitución mexicana el cual determina que los extranjeros no pueden “de ninguna manera” inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

“Vamos a tomar medidas contrarias completamente. Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución”, dijo.