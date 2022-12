AMLO reprocha a Biden por bienvenida de Zelenski a Estados Unidos

CHETUMAL.-El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la manera en que su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, recibió al mandatario de Ucrania, Volodmir Zelenski, durante su visita al país norteamericano.

López Obrador rechazó el “modito” con el que Biden le dio la bienvenida a Zelenski en Estados Unidos en su mensaje en redes sociales y pidió cambiar una expresión común en el país vecino.

Biden recibe a Zelenski en Estados Unidos

Este miércoles 21 de diciembre, el presidente Zelensky llegó a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden, y posteriormente dar un discurso en el Congreso agradecer y consolidar el apoyo a Ucrania durante la guerra con Rusia.

De acuerdo con reportes de CNN, el viaje de Zelensky a Estados Unidos fue planeado en secreto la semana pasada por funcionarios de ambos países.

“América te da la bienvenida, Sr. Presidente”, escribió Joe Biden en su publicación en redes sociales en la que incluyó una foto junto al mandatario ucraniano.

¿Qué dijo AMLO sobre Biden y Zelenski?

En su conferencia mañanera de este jueves en las instalaciones de la Base Aeronaval de Chetumal, López Obrador cuestionó la expresión usada por Biden para dar la bienvenida a Zelenski.

“Mi presidente, que lo estimo, de EE.UU. […] me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter al presidente de Ucrania: ‘bienvenido a América’. ¡Qué pasó presidente Biden, con todo respeto, América somos todos”, reclamó AMLO.

“No digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¡Cómo bienvenido a América!”, agregó AMLO al señalar que América es el continente e incluye a los países latinos, no solo Estados Unidos.

"¿Qué pasó, presidente Biden? América somos todos". AMLO se molestó porque Joe Biden se refiere a Estados Unidos como "América" y dijo que no le gusta ese "modito" pic.twitter.com/ZpGsMEJsRY — Nación321 (@Nacion321) December 22, 2022

“Vamos a empezar a cambiar eso, es: Bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú”, concluyó el mandatario, “América es Perú, Guatemala, Belice y México”.

Te puede interesar: Asesor ucraniano se lanza contra ''plan'' de AMLO