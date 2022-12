Buro de crédito: Qué es, cómo funciona y todo lo que debes saber

Muchas son las personas que le temen al Buró de Crédito. Pese a que la fama de éste no es muy buena, es importante dejar en claro muchas de las preguntas frecuentes que se hacen las personas con respecto a este rubro. Estar en el Buró de Crédito no te hace deudor y es importante partir de esa idea pues, de alguna forma, una vez que solicitas un crédito el registro quedará asentado.

Tras hacerse viral un vídeo de un brazalete de la empresa Coppel a un cliente por ser un deudor, surgieron de nuevo varias preguntas sobre las deudas de crédito y las tiendas departamentales, así que acá te dejamos la respuesta a las principales dudas.

Si le debo a Coppel, ¿estoy en Buró de Crédito?

Los préstamos y el famoso Buró de Crédito van de a mano y es que tiendas departamentales, como Coppel, Liverpool, Elektra, Walmart y otras de entrada, necesitan conocer el estado de tu historial crediticio, es un punto crucial a la hora de realizar alguna solicitud financiera.

El Buró de Crédito es un sistema que contiene la información de quienes otorgan préstamos y de quienes los reciben.

¿Qué es y quiénes están en el Buró de Crédito?

De acuerdo con su sitio web oficial, el Buró de Crédito es una empresa privada, “constituida como una Sociedad de Información Crediticia, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con opinión del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”.

De acuerdo con la Condusef, el Buró de Crédito no debe considerarse como una “lista negra”, ya que más bien se trata de una plataforma que se encarga de crear historiales crediticios. Posteriormente, los bancos y otras instituciones financieras revisan tu historial para decidir si es buena idea otorgarte un crédito o no.

También debes recordar que el Buró de Crédito no autoriza o rechaza créditos, porque simplemente analizan tu comportamiento a la hora de pagar. Por otro lado, tener una buena nota significa que obtendrás el crédito que pediste.

¿Estar en Buró de Crédito te hace un deudor de por vida?

Esto es falso, siempre puedes recuperarte del buró de crédito. Todas las personas que han pedido un préstamo, ya sea en bancos, tiendas departamentales, servicios contratados con cargo a su cuenta bancaria o tarjeta de crédito (domiciliación), están incluidos en el Buró de Crédito. Esto no quiere decir que seas un deudor, sino que has comenzado un registro financiero.

En caso de que sí cuentes con alguna amortización pendiente, entonces la calificación será negativa.

¿Quiénes están en el Buró de Crédito?

De acuerdo con su sitio oficial, todas las personas que han solicitado y obtenido una tarjeta de crédito, crédito automotriz, hipotecario, algún servicio de telefonía o televisión de paga están registrados en el Buró de Crédito. Además, recuerda que estar en el Buró de Crédito significa que cuentas con un historial crediticio que muestra “tanto los pagos puntuales y adecuados como los atrasados”.

Por otro lado, es conveniente que tu historial crediticio muestre que realizas tus pagos a tiempo para que obtengas una buena nota, lo que te permitirá continuar obteniendo tarjetas de crédito y departamentales, así como otros créditos.

¿El Buró de Crédito rechaza mi solicitud de préstamo?

El Buró de Crédito no decide si una solicitud debe ser aprobada o no. La labor de esta empresa solo es entregar el reporte a las instituciones o comercios que tú mismo autorices y la empresa que recibe esa información decidirá si te otorga o no un préstamo.

