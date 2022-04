Respaldo a más vacaciones: ¿Cuántos días podrán gozar los trabajadores?

CIUDAD DE MÉXICO.— José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que está a favor de duplicar el período vacacional de los trabajadores en las grandes firmas y de manera gradual en las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

La propuesta planteada por el representante empresarial en el Senado establece que se tomen los días continuos —al menos seis días continuos— para que se dé efectivamente el descanso de los trabajadores.

También contempla el nuevo ciclo de vacaciones en las empresas debe entrar en vigencia el primero de enero de 2023, por facilidad de aplicación: “Ya vimos cómo la ley en materia de subcontratación, el que inicie a mitad de un periodo, genera mucha confusión en la implementación de la misma”.

“Las empresas no son una razón social, no son los edificios, no son las cuatro paredes de una oficina; las empresas somos las personas y desde este punto de vista Coparmex propone un enfoque centrado en el colaborador, de tal manera que logremos que para que crezca la empresa, entender que requiere crecer el colaborador”, declaró el líder del sindicato patronal.