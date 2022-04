Debanhi Escobar. Amiga expone amenazas en fotos y anuncia acciones legales

¿Qué pasó con Debanhi y sus amigas?

MÉXICO.- Yatziri Briones, amiga de Debanhi, la joven desaparecida en Nuevo León tras una fiesta desde el pasado 8 de abril, denunció acoso en redes sociales y aseguró que tomará acciones legales por difamación pues, dijo, la acusan de ser una de las amigas que abandonó a Debanhi Susana Escobar Bazaldua.

Amiga de Debanhi muestra el acoso

La joven compartió varias capturas de pantalla en donde se ve cómo algunos internautas arremeten contra ella. Sin embargo, aseguró que ella no es “la amiga que la abandonó” y rechazó haber ido a la fiesta con ella.

“Mi nombre ha sido confundido con una de sus amigas que asistió a esa fiesta y debido a eso he recibido ataques constantes durante los últimos días. Al igual que todos, quiero que aparezca lo antes posible. Hago esto público porque comenzaré a tomar acciones legales por difamación, acoso y lo que resulte, ya que no es justo que me acosen y difamen sin conocer la verdad”, dijo en Facebook.

“Ahora yo tengo miedo ante tantas amenazas y necesito de su apoyo para que compartan esta información y se puedan detener los ataques contra mí”, añadió.

Lo que sabemos del caso Debanhi

El lunes se cumplieron 10 días de búsqueda de la joven estudiante de leyes Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. El cansancio y la incertidumbre de estas semanas ya se notan en los rostros de sus padres, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, quienes, sin embargo, no dejan de buscar.

"Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo", dice don Mario, entrevistado a unos cinco kilómetros del sitio donde Debanhi desapareció la madrugada del sábado 9 de abril.

"Han sido 10 días muy difíciles, pero confío mucho en la Fiscalía, en el trabajo que están haciendo. He visto la carpeta de investigación, ya hay muchos avances, muchas líneas de investigación, no se descarta nada, por lo mismo andamos en esta zona (un monte localizado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, a la altura del entronque de la autopista a Reynosa), esperamos que de repente nos den una buena noticia, un buen resultado", dice el señor Escobar. Reconoce que nada de esto ha sido fácil, pero no pierde la fe. "Ha sido un calvario, buscamos toda la Semana Santa, pero tenemos mucha fe y esperanza", insiste.

Vídeos de Debanhi

Don Mario señala que actualmente algunas de las principales líneas de investigación se derivan de más de 30 videos captados por cámaras de vigilancia o seguridad instaladas en las inmediaciones del sitio donde Debanhi fue fotografiada por el conductor que la abandonó en medio de la carretera a Nuevo Laredo.” Todo ese material se está checando, es un trabajo pesado, y lamentablemente no todos los videos se entregaron en los primeros días tras la desaparición”.

Señala que durante Semana Santa hubo personal en la Fiscalía que estuvo verificando, checando, descartando videos. Trabajaron especialistas con programas para hacer Zoom, "y esto nos trae la esperanza de que estaba bien, iba ella sola caminando. Tenemos que dejar el trabajo a la fiscalía, que en todo momento no ha quitado el dedo del renglón, por lo mismo confío mucho en ellos para que puedan esclarecer sobre el paradero de Debanhi", dice; incluso, añade, no se descarta que su hija viajara a otro lugar.

Don Mario y su esposa son maestros y la próxima semana deben volver a clases, por lo cual esperan poder encontrar a Debanhi en los próximos días. "Confiamos que no se prolongue la búsqueda a ese punto, de no encontrar a nuestra hija, que para entonces [la próxima semana] ya estemos tranquilos con ella", es la esperanza de don Mario.

Lee: Caso Debanhi: Joven asegura que se ofreció a llevarla su casa (VÍDEO)

¿Qué pasó con Debanhi y sus amigas?

Del caso de Debanhi se conoce que el viernes 8 de abril acudió a una Quinta en el municipio de Escobedo con dos amigas. Al principio se dijo que supuestamente tuvo diferencias con ellas, quienes se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un "contacto de confianza", que trabaja con las plataformas Uber/Didi, pero que esta ocasión, trabajó fuera de las mismas.

Después de ir por Debanhi Susana a la quinta, presuntamente también tuvo diferencias con el conductor que le mandaron sus amigas, y en horas de la madrugada éste la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, le tomó con su celular una fotografía que mandó a las dos amigas que pidieron el servicio.

En redes sociales circula la imagen de ese momento en ese sitio desolado.

Lee: ¿Qué pasó con Debanhi Escobar tras la foto? Habría pedido ayuda en una empresa de transportes