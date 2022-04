Efecto lupa: ¿Qué es y por qué es un peligro en temporada de calor?

Evitemos los #incendios forestales, sigue las recomendaciones:



??No tires colillas de cigarros

??No quemes basura, los vidrios y botellas generan efecto lupa

??No enciendas fogatas

??Reporta cualquier emergencia al 911#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Gq8Wp2OZTO