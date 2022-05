Caso Debanhi Escobar: Dolores Bazaldúa, su madre, hace su primera declaración (VÍDEO)

MÉXICO.— Durante el caso de Debanhi ha sido su padre, Mario Escobar, quien ha mantenido un mayor contacto con los medios de comunicación. Esto ha motivado que algunas personas se pregunten sobre la madre de la joven, quien a través de un video ha realizado una serie de declaraciones detallando su sentir durante el proceso que está viviendo.

Por medio de un video de YouTube, publicado en un canal creado por Mario Escobar, Dolores Bazaldúa dirigió varios mensajes a la sociedad, entre los cuales destacó la razón por la que no aparece ante los medios, indica Noticieros Televisa.

“Muchas personas se preguntan: ‘¿Dónde está la madre?, ¿por qué no quiere salir? El no aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá Debanhi. Simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas”, aseguró Dolores Bazaldúa.

La madre de Debanhi también detalló que siempre estuvo al pendiente de su hija. “Todo giraba alrededor de ella”, sostuvo.

También pidió respeto por su hija, pues con el paso de los días Debanhi ha recibido calificativos por parte de la gente. “En los audios en los videos, escucho muchas cosas. Dicen: ‘ella era la que se drogaba, la que compró el vodka, ella era la de todo’. Desgraciadamente ella no está para defenderse”, dijo.

La mamá de Debanhi también dijo creer en la justicia y exigió que se aclare el caso de su hija para que aparezcan el o los culpables.

“Estoy muy triste, muy dolida. Ustedes no se imaginan cómo me siento. Nada más las madres, las personas que realmente han padecido esto son las personas que me comprenden”, dijo Dolores.

La mamá de Debanhi también aprovechó el video para agradecer por las oraciones que la gente ha realizado por su hija y familia, además de pedirle a los jóvenes que se diviertan con moderación.

“A todas las jovencitas, jovencitos, que quieren divertirse, que estuvieron encerrados en su casa por la pandemia, o por circunstancias que hayan pasado, que ahora quieran divertirse, háganlo, pero todo con moderación. Fíjense con quién van a las fiestas, quienes son sus compañeros, sus amigos, amigas. Hagan caso de lo que le dicen sus padres, por algo se los decimos. Yo se lo dije a mi hija, que no se fuera, desgraciadamente las cosas pasaron de otro modo”.