Elecciones internas de Morena. Reportan detenidos y más disturbios en Morelos

CUERNAVACA.- El secretario de Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, informó que hubo personas detenidas por intentar sustraer boletas y alterar el orden público durante las elecciones internas de Morena.

Los hechos ocurrieron en los municipios de Cuautla y Jiutepec, y fueron descritos como “incidentes menores” por el funcionario. Sotelo Salgado aseguró que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz supervisa el proceso interno de Morena.

De acuerdo con el funcionario, para garantizar el orden durante las elecciones internas de Morena se desplegaron elementos policiacos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Sedena y la Guardia Nacional.

En el estado de Morelos, las elecciones internas de Morelos se llevan a cabo en cinco centros de votación: Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Jojutla y Cuautla.

Disturbios en Morelos por elecciones internas de Morena

La jornada de elección interna de Morena en Morelos inició la mañana de este domingo 31 de julio, pero medios como El Universal informan que militantes morenistas ocuparon las calles aledañas a las urnas desde la noche previa para garantizar el depósito de su voto en las urnas.

En redes sociales se denunció la quema de microbuses por presuntos actos de acarreo y varios enfrentamientos entre militantes. Al respecto, Sotelo Salgado negó que se haya obligado a trabajadores del Ejecutivo a participar en la votación.

Caos en Yautepec, Morelos, por la elección de Consejeros de Morena.



Dificultades para ingresar al CDY provocaron gritos y jaloneos entre militantes y simpatizantes



Otro de los incidentes registrados durante las elecciones internas de Morena en Morelos involucró al hermano del gobernador y aspirante a consejero estatal, Ulises Bravo Molina, cuando se reportó un “boletín apócrifo”, atribuido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la supuesta cancelación de su registro.

"Al día de hoy la candidatura sigue firme, no he tenido ninguna notificación, por ahí habían dicho de alguna noticia del Tribunal Electoral y hasta donde tengo entendido el Tribunal no ha sesionado y por parte del Consejo de Honor y Justicia de Morena tampoco", expresó Bravo Molina.

Bravo Molina también aseguró que hubo una buena participación por parte de los militantes durante las elecciones internas de Morena, pero no hablaría del tema a profundidad para no afectar la contienda.

