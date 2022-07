PRI sostiene que “Alito” no huyó

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La secretaria de Comunicación Institucional del PRI, Paloma Sánchez Ramos, desmintió las versiones de que el líder nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, usó de pretexto su gira internacional por varios países de Europea y América para huir del país ante las investigaciones que realiza la Fiscalía de Campeche en torno a su patrimonio y su presunta responsabilidad en delitos como “lavado” de dinero.

En redes sociales, la vocera del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista aseguró que al término de su viaje para denunciar ante organismos internacionales persecución política del gobierno federal en su contra, volverá a México para incorporarse a sus tareas habituales en el partido y en la Cámara de Diputados.

“¡Mis queridos morenistas! Andan muuuy nerviosos y perdidos alucinando que @alitomorenoc huyó. Tranquilos, solo los fue a exponer ante el mundo entero y regresa para votarles en contra su #ReformaElectoral”, escribió en Twitter.

El dirigente priista inició ayer una gira internacional para denunciar la supuesta persecución política de la que se dice víctima de parte del gobierno federal.

Ayer mismo el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresó su apoyo a su dirigente nacional, quien, afirmaron, “es objeto de una persecución política” orquestada por Layda Sansores y Renato Sales Heredia, gobernadora y fiscal de Campeche.

Los diputados priístas denunciaron que la gobernadora utiliza la fuerza pública y las instituciones encargadas de administrar justicia “para realizar un montaje mediático y una persecución política, violando los derechos fundamentales de nuestro presidente nacional y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de su familia”.

A estos acontecimientos, recordaron, se suman las filtraciones que cada semana realiza la gobernadora de Campeche, “que claramente constituyen una violación a la ley”. “¿Cómo las obtuvo? ¿Por qué no las puso a disposición de la autoridad? ¿Por qué las manipula? ¿Por qué, sabiendo que son ilegales, se convierte en cómplice de delincuencia?”.

El presidente López Obrador se sumó a las críticas al cateo, y dijo que aunque “Alito” Moreno no es “santo de mi devoción”, fue indigna y humillante la forma en cómo se llevó al cabo el proceso.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, es indigno, no se puede lastimar y humillar la dignidad de las personas”.