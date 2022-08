SAT 2022: Concepto de transferencia bancaria podría causar bloqueo en tu cuenta

Las transferencias electrónicas son sin duda una de las herramientas que más usamos día a día para enviar dinero a un amigo o familiar, sin embargo, lo que muchas personas no toman en cuenta es el concepto de la transferencia por la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ordenar incluso una explicación de ésta.

Lo que para muchos podría ser considerado como una broma al momento de poner el concepto, para el SAT podría ser una advertencia de algún acto ilícito.

¿Qué es el concepto de la transferencia bancaria?

El concepto es el motivo por el que se realiza la transferencia y la intención es poder llevar un control de los gastos si es que se realizan varios movimientos, recordar los pagos que se hicieron con anterioridad y, en caso de que sean deducibles encontrarlos de manera más fácil.

Hay que tomar en cuenta que todas las cuentas bancarias como las operaciones que se realizan son vigiladas por el SAT, de forma que una actividad sospechosa por medio del concepto podría ser detectada por el organismo.

Conceptos que no debes usar en transferencias bancarias

Escribir palabras o conceptos relacionados a actos ilícitos como afirmar que la transferencia es por el pago de armas, prostitución, extorsión o algo parecido, podría llevar al SAT a comenzar una investigación sobre los movimientos del usuario, detener la transferencia y contactar al contribuyente para que aclare sus palabras.

Sean broma o no, este tipo de acciones no genera nada bueno y solo podría crear un inconveniente mayor a la cuenta de los usuarios. Al ser una inteligencia artificial la que vigila las palabras utilizadas esta no entiende si se trata de una broma o de un simple chiste.

¿Qué conceptos usar al realizar transferencias?

Conceptos en transferencias bancarias

Así como existen palabras que no debemos usar, también se cuenta con algunas que son recomendadas para los usuarios y que permiten al sistema entender que se trata de pagos o préstamos realizados por personas conocidas o sin ninguna mala intención.

A continuación se presentan algunas palabras que puedes usar para llenar el espacio del concepto:

Ahorro, abono, apoyo, pagos o préstamo. También se pueden utilizar: colegio, medicamentos, donación, o conceptos similares.

¿Qué tomar en cuenta al usar un concepto en una transferencia bancaria?

Al hacer uso de varios de estos conceptos se debe tomar en cuenta que, al ser deducibles de impuestos, si no son mostrados de manera correcta en las declaraciones mensuales o anual también podría llevar al SAT a investigar por movimientos incorrectos de las transferencias.

De igual forma, el SAT se mantiene en vigilancia sobre las transferencias que ocurren, aunque solo suele investigar aquellos depósitos mayores a 15 mil pesos, también puede solicitar explicaciones en otros movimientos si detecta una anomalía.

