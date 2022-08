Médicos cubanos en México serían en realidad militares sin especialidad médica

CIUDAD DE MÉXICO.- Los médicos cubanos en México son militares enviados para evitar la deserción de médicos especialistas, afirmó el presidente de Prisoners Defenders International, Javier Larrondo.

En conferencia de prensa, Larrondo aseveró que los 60 médicos cubanos que llegaron a Nayarit el mes pasado son militares cubanos graduados como médicos generales, quienes se dedican a la atención médica primaria en la isla, y que carecen de pruebas para constar su especialidad médica.

Presuntamente, el régimen de Miguel Díaz-Canel no envía a médicos especialistas reales en las brigadas a México por miedo a que intenten desertar hacia Estados Unidos donde pueden solicitar asilo y no volver a Cuba.

La acusación de la ONG se dio tras recabar los testimonios de médicos disidentes, quienes afirmaron que el régimen teme perder a sus especialistas, por lo que envía solamente médicos generales a las brigadas internacionales, especialmente las destinadas a México.

¿Cuántos son los médicos cubanos en México?

Por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 600 médicos cubanos fueron contratados para cubrir la falta de personal médico con especialidad en el país como parte del programa del Plan de Salud IMSS-Bienestar.

"Están muy enojados los conservadores porque van a venir 600 especialistas de Cuba a ayudarnos; médicos especialistas [...] No tiene que ver con la ideología, no tiene que ver con la política y si no les gusta, pues allá ellos", afirmó López Obrador a principios de agosto de 2022.

"Nosotros vamos a cumplir con nuestro plan de que se tengan todos los especialistas en los hospitales", agregó el mandatario durante una gira por los 80 hospitales del IMSS-Bienestar cuando afirmó que no hay médicos especialistas para atender los hospitales.

AMLO incluso puso de ejemplo a Yucatán, afirmando que los hospitales del bienestar carece incluso de pediatras.

El mes pasado, llegaron a Nayarit 60 médicos cubanos y 55 a Colima para cubrir la supuesta falta de personal médico. Un total de 45 mujeres y 75 hombres ocupan vacantes de especialidad médica con alta demanda como Dermatología, Ematología, Medicina Física, Rehabilitación, Otorrinolaringología, Angiología y Cirugía Vascular.

Pandemia de Covid-19 en México no fue atendida por médicos cubanos con especialidad

Prisoners Defenders International también afirmó que la misión médica que llegó a México para apoyar en la atención contra la pandemia de Covid-19 tampoco eran especialistas.

El gobierno de Cuba dio un curso intensivo de tres días sobre el tratamiento contra el coronavirus a la brigada enviada a México, sin embargo, los médicos mexicanos expusieron en redes sociales que los supuestos "especialistas cubanos" carecían de conocimientos básicos y tuvieron que ser capacitados para utilizar los respiradores artificiales en hospitales mexicanos.

“Llegan médicos cubanos a Veracruz y los tienen que capacitar. Se supone que ellos ya eran especialistas y los mejores”, escribió el doctor Francisco Alonso en redes sociales.

Larrondo sostuvo que en dicha ocasión el gobierno de Cuba también envió a médicos militares sin especialidad por temor a que los doctores civiles desertaran a EE.UU, además, se trató de una pantalla para recibir recursos de parte del gobierno de México.

En 2020, durante el punto crítico de la pandemia de Covid-19 el gobierno mexicano pagó 10 mil 700 dólares mensuales por cada médico especialista de la isla pero el régimen de Díaz-Canel solo entregó 600 dólares a cada médico en México bajo estrictas condiciones.

“Con todo respeto, si los trajeron como urgente para apoyar en la pandemia, es inaceptable que ni siquiera sepan ventilar a un paciente. No me cabe en la cabeza que se les pague tanto sabiendo menos que un estudiante de 10mo semestre de medicina de México”, escribió en redes sociales otro médico mexicano.

