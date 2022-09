“Yo no quería que vengan”: dice niño a invitados a su fiesta (Vídeo)

El vídeo de un niño agradeciendo a los invitados en su fiesta de cumpleaños se volvió viral luego de que éste, al momento de tener el micrófono, mencionó que "Yo no quería que vengan" lo que causó risa entre los asistentes y el hecho de quedar grabado, dio pie a diversos comentarios de los usuarios que se sintieron identificados con el menor.

Durante el vídeo, con una duración de 23 segundos, se puede ver al festejado con micrófono en mano, a un costado se aprecia a los padres y a un animador que le habría dado el micrófono para dirigirse a sus invitados. En los pocos segundos que se lograron grabar, se ve a un niño un poco nervioso y abrumado por la cantidad de gente que lo miraba en ese momento.

La sinceridad del niño fue lo que más ha llamado la atención a los usuarios. Según diversas fuentes, quien compartió el vídeo fue Camila, la madre del niño.

Acompañado de sus padres y el payasito de la fiesta, el niño dijo: “Buenas noches, gracias por venir a mi cumpleaños. Me siento feliz de que todos estén aquí”.

Hasta aquí, todos los invitados estaban muy atentos al cumpleañero, sin embargo, las siguientes palabras hicieron que la noche sea inolvidable para los papás y, seguro, una anécdota para cuando el niño crezca.

“Yo no quería que vengan, pero bueno… Sean bienvenidos”.

Acá el vídeo:

Algunos de los comentarios al vídeo son:

“Comprobado los niños nunca mienten”, “Diré lo mismo para mi cumpleaños, ojalá nadie se ofenda porque tampoco me gusta q vengan jajaja”, “Yo si quería que no vengan muchos porque se agarraban las sorpresas de las piñatas y yo lo quería para mí nada más”, “la sinceridad ante todo, pero no se olvidó de agradecer igual”.