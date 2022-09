Sequía impacta a precios: los alimentos son los más afectados, señala el Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Las sequías son un fenómeno cíclico que afecta al territorio mexicano de forma recurrente, principalmente al centro y norte del país, y se han exacerbado por la deforestación y urbanización, lo que ha generado un mayor costo de los bienes agropecuarios, señaló el Banco de México (Banxico).

En un reciente estudio, el emisor central destacó que uno de los impactos junto con la escasez de agua o encarecimiento del líquido, se puede ver sobre los precios de ciertos bienes y servicios.

Por ejemplo, los productos agropecuarios tienden a encarecerse porque enfrentan en sus procesos productivos dificultades por el abastecimiento de agua o por condiciones climáticas.

De acuerdo con el análisis “Sequía en México y su potencial impacto en la actividad económica”, si bien es un fenómeno recurrente, la tendencia de la última década en el país muestra que estas se han recrudecido en duración, intensidad y cobertura geográfica.

Un primer canal de afectación de la sequía a la actividad económica, matizó, es a través del sector agropecuario, toda vez que el agua representa un insumo fundamental para estas actividades. Banxico ponderó que en México, las actividades primarias representan el 3.4% del PIB.

“A julio de 2022, 19 entidades federativas habían tenido al menos un municipio en estado de emergencia, siendo Coahuila, Baja California, Chihuahua, Baja California Sur y Sonora las entidades más afectadas por sequías extrema y excepcional”, señaló el organismo.

Agregó que en 2018, el 7% de los municipios del país distribuidos en 11 estados, presentó niveles de sequía en categoría de emergencia.

Según un ejercicio econométrico que incluye Banxico en el estudio, a partir del Indicador de Sequía (IS) que construyó, se calcula que la actividad agropecuaria en las regiones más propensas a este fenómeno en la categoría severa, extrema o excepcional enfrentarían una pérdida promedio de 0.7 puntos porcentuales en el crecimiento anual del Indicador Global de la Actividad Económico (IGAE) considerando un periodo de 12 meses.

Prevé mayor inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la inflación en México podría subir un poco más a la que se registra en Estados Unidos e informó que el subsidio a la gasolina para contenerla le ha costado al país 300 mil millones de pesos.

En la conferencia de prensa de ayer, el mandatario federal “tocó madera” de su atril, por lo que anunció que se reunirá con su gabinete económico para reforzar el Paquete contra la Inflación y Carestía (PACIC).

El presidente detalló que la inflación en México es de 8.2% y en Estados Unidos es de 8.5%, pero reitero que si no se hubiera subsidiado las gasolinas, la inflación estaría en 14%.

“Es probable que, hacia adelante, probable, porque todavía vamos a llevar a cabo acciones, de que nos quedemos un poco arriba en inflación de Estados Unidos, pero está por verse, porque nosotros estamos aplicando políticas que nos están funcionando. Si no hubiésemos tomado esa decisión la inflación se hubiese elevado al 14% no al 8.5 o al 8.2, al 14, y nos iba a causar estragos en la economía popular, en los ingresos de los trabajadores”, señaló a los medios.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que para evitar que la inflación suba se mantiene el subsidió a la gasolina, medida que, señaló, no fue recomendada por el Fondo Monetario Internacional, (FMI), ni el Banco Mundial, si no que "salió de nosotros".

"Esto fue nuestro, no nos lo recomendó el Fondo Monetario Internacional, no nos lo recomendó el Banco Mundial, salió de nosotros, el que no íbamos a aumentar las gasolinas, ni el diésel y que íbamos a subsidiar estos combustibles porque nos convenía más para controlar la inflación", dijo.