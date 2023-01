Presidente López Obrador es nombrado ''Tirano del año'' por revista británica

La revista británica Index on Censorship nombró al presidente Andrés Manuel López Obrador como “tirano del año”, título que le ganó a mandatarios como Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong- Un de Corea del Norte.

Esta es la primera vez que un presidente mexicano aparece en esta lista. López Obrador fue nominado de acuerdo con las políticas de Index y jefe de campañas, Nick Williams, y votado en un periodo de finales de diciembre al 9 de enero de 2023.

“La gran cantidad de votos para AMLO es testimonio de las amenazas estructurales a la libertad de expresión en México que lo han convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas, fuera de una zona de guerra”, dijo el directivo.

Noticias Relacionadas Los países más peligrosos para sacerdotes y religiosas en 2022. México en la lista

¿Por qué AMLO fue nombrado “tirano del año”?

De acuerdo con Index, AMLO se colocó como el tirano del año en 2022 en una dura competencia que ganó por “una milla”.

“AMLO preside un país que tiene el dudoso honor de ser el país en el que más periodistas fueron asesinados el año pasado que cualquier otro. También es el país clasificado como el lugar más peligroso para ser un defensor ambiental, según Global Witness”, señaló la publicación.

#TiranoDelAño2022

La organización británica @IndexCensorship, que defiende la libertad de expresión, publicó ganador al reconocimiento al Tirano del Año 2022.



El ganador 2022 es @lopezobrador_, para lo cual consideraron en su evaluación lo siguiente:



??1/6 pic.twitter.com/60jWALqgdW — Sociedad Civil México ???? ? (@SocCivilMx) January 13, 2023

López Obrador logró el título por el “enorme” número de secuestros, agresiones y detenciones durante su gobierno que “el clima de impunidad de México hace posible”, denunció la revista, así como se había “encariñado” con los militares y Donald Trump.

También criticaron como “arremete” contra las mujeres, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y The New York Times, periódico que denunció como las anomalías en el caso Ayotzinapa tras una entrevista con el subsecretario Alejandro Encinas, a cargo de la investigación.

“Por el bien de los periodistas, sus familias y colegas, así como de la sociedad mexicana en general, esperamos que AMLO tome las medidas necesarias para proteger la libertad de prensa. Solo así será esta la primera y última vez que sea votado como tirano del año”, explicó sobre AMLO.

Forbes llamó a Obrador “un desastre de derechos humanos”.



Nik Williams, directivo del @IndexCensorship, quien nominó a AMLO para el premio, dijo:



"La gran cantidad de votos para AMLO es testimonio de las amenazas estructurales a la libertad de expresión en México...



??4/6 — Sociedad Civil México ???? ? (@SocCivilMx) January 13, 2023

La atención de Index a las amenazas a la libertad de prensa en México no comenzó con López Obrador, según indicaron en su comunicado de este viernes 12 de enero de 2023.

“Dimos mucha cobertura a México en los años de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Notamos con alarma la escalada de violencia en contra de periodistas en particular”, explican sobre la última administración del PRI.

“Cuando Obrador llegó al poder en 2018 lo hizo con promesas de sacar al país de una espiral de crimen, corrupción e inequidad. La gente era cínica acerca de estas promesas en ese momento y es una pena ver que su cinismo era acertado”.

“México permanece en el rada del Index como resultado y continuaremos dando cobertura del país con nuestra revista y en internet”, finalizó.

Te recomendamos: Advierten de récords de violencia e impunidad en el gobierno de López Obrador

Los nominados a Tirano del Año de 2022

López Obrador fue nominado junto a otros 12 mandatarios, la primera vez que un mexicano es incluido en la lista de candidatos a Tirano del Año pese a que su predecesor llamó la atención de la revista.

‘’Lo que Obrador ve como una guerra contra las élites, nosotros lo vemos como una guerra contra los periodistas y en última instancia, contra la libertad de expresión’', señaló Nik Williams, oficial de políticas y campañas de Index, al anunciar sus nominados.

Los nominados a Tirano del Año de 2022 fueron:

Xi Jinping , de China.

, de China. Ali Khamenie , de Irán.

, de Irán. Tamim bin Hamad Al Thani , de Qatar.

, de Qatar. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo , de Guinea Ecuatorial.

, de Guinea Ecuatorial. Vladimir Putin , de Rusia.

, de Rusia. Min Aung Hlaing , de Birmania.

, de Birmania. Alyksandr Lukashenka , de Bielorrusia.

, de Bielorrusia. Daniel Ortega , de Nicaragua.

, de Nicaragua. Kim Jong- Un, de Corena del Norte.

En 2021, los tres primeros lugares a Tirano del año fueron Recep Tayyip Erdogan de Turquía, Xi Jinping, de China y Bashar al- Assad, de Siria.