Caso Ayotzinapa 'se desmorona'. The New York Times expone presuntas anomalías

“El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”, se lee en un artículo de The New York Times publicado el 26 de octubre de 2022 y que ya fue fuertemente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El artículo en cuestión recapituló los últimos “avances” en la investigación federal sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desde la cancelación de órdenes de aprehensión, la renuncia del fiscal a cargo de la investigación y filtraciones de las evidencias.

¿La aportación de The New York Times al caso Ayotzinapa? Una entrevista con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

En dicha entrevista, el subsecretario admitió que mucha de la evidencia presentada este año como “nueva y crucial” no pudo ser verificada e incluso mucha ha tenido que ser desechada al no ser posible corroborar que es real.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo el funcionario, según el artículo de New York Times.

De acuerdo con el artículo del reconocido medio estadounidense, a través de una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita y entrevistas con involucrados en la investigación se pudo detectar que el caso se desmorona debido a presiones “desde el nivel más alto”.

“Cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos: una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave”, denuncian los periodistas investigadores de The New York Times.

El artículo destaca tres puntos importantes como las causas por las cuales el caso penal y el nuevo relato "se han venido abajo":

En la entrevista con el medio de Estados Unidos, Alejandro Encinas relató como el presidente López Obrador comenzó a presionarlo por presentar avances en la investigación después de tres años sin novedades en el caso, al grado que tomó la "drástica" decisión que volar a Israel para reunirse con Tomás Zerón de Lucio.

Tomás Zerón de Lucio es el acusado de poner deliberadamente en peligro la investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto y considerado la verdadera mente maestra detrás del encubrimiento, por quien México ya emitió una petición de extradición, pero Encinas admitió prometer "apoyo del presidente" a cambio de información sobre el caso.

La promesa en junio pasado de AMLO sobre resolver el caso Ayotzinapa "este año" también llevó a Encinas a sustentar mucho de su informe de agosto de este año, dónde aseveró que la desaparición de los 43 normalistas fue un ''crimen de Estado", en una serie de mensajes de WhatsApp, entregados al subsecretario por una única fuente en forma de capturas de pantalla.

Dichos mensajes se mantuvieron en secreto incluso de los fiscales de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, y sin corroborar apropiadamente. Tampoco fueron expuestos al público hasta la filtración del informe sin testar del caso Ayotzinapa.

La presión por resolver el caso también habría llegado al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien presionó para obtener una orden de aprehensión en contra de su predecesor, Jesús Murillo Karam, el rostro de la "investigación simulada" del gobierno anterior,

"El fiscal principal, Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Karam, pero se le negó [...] el caso en su contra fue suspendido después por un juez que abiertamente amonestó a los nuevos fiscales por una labor desprolija", denuncia The New York Times al citar fuentes anónimas cercanas al caso.

El artículo de The New York Times fue elaborado gracias a las investigaciones de Natalie Kitroeff y Oscar Lopez, corresponsales desde Ciudad de México y Ronen Bergman desde Tel Aviv.

Aquí puedes leer el artículo "El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron" de The New York Times.

