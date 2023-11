CIUDAD DE MÉXICO.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador o de algún representante del gobierno de México en la inauguración de su 79 Asamblea General, realizada hoy en esta ciudad.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, de The New York Times, indicó que a la organización le sorprende que el presidente no aceptara la invitación y tampoco enviara representante “para expresar sus ideas o sus críticas y reclamos”.

Asimismo, lamentó que la precandidata Claudia Sheinbaum, de Morena, partido oficialista, también declinó la invitación que le hizo la SIP.

Ausencia de AMLO en la asamblea de la SIP en México

Michael Greenspon anotó que a lo largo de 79 asambleas anuales un promedio del 90% de los presidentes de los países anfitriones asisten, incluyendo asambleas realizadas en México.

¨Nos sentimos incompletos en esta mesa, pero también quiero decirles que nos sentimos fortalecidos en nuestra convicción de la importancia que tiene la libertad de prensa y el debate de ideas en la democracia”.

“No reconocer el valor de la libertad de prensa es menospreciar el valor de la democracia“, enfatizó.

Emotivo homenaje a Ricardo Trotti en asamblea de la SIP

Asimismo, con una ovación de pie, más de 300 personas que participan en la reunión anual de la SIP rindieron homenaje al periodista argentino Ricardo Trotti, en reconocimiento a sus 30 años de la defensa y promoción de las libertades de expresión y de prensa.

“No es exageración decir que tanto mis predecesores como yo no hubiéramos podido realizar nuestro trabajo sin Ricardo”, afirmó Michael Greenspon.

Recordó cómo Trotti se integró a la SIP en 1993, ocupando los cargos de director del Instituto de Prensa y director de Libertad de Prensa, antes de ocupar la dirección ejecutiva de la organización.

Asimismo, entregó a Trotti el Premio Presidencial 2023 de la SIP “con el mayor de los agradecimientos”. El galardón es otorgado cada año por el presidente saliente a las personalidades más destacadas de la institución.

Un video producido por el equipo de TV Azteca, medio de comunicación anfitrión de la 79a Asamblea General de la SIP en México, sintetizó la trayectoria de Trotti, desde su inicio como jefe de Redacción del diario El Liberal, de Santiago del Estero, Argentina, hasta sus movilizaciones por todo el continente a favor de los valores fundamentales del periodismo.

Expresidentes de la SIP reconocen la labor de Trotti

Varios expresidentes de la SIP rindieron testimonio por video sobre la trascendencia de la carrera de Trotti, entre ellos María Elvira Domínguez, de Colombia; Jorge Canahuati, de Honduras; Gustavo Mohme, de Perú; Danilo Arbilla, de Uruguay; Andrés García Gamboa; de México; Christopher Barnes, de Jamaica; Jaime Mantilla, de Ecuador y Matthew Sanders, de Estados Unidos

Otros directivos que rindieron su testimonio de aprecio al ejecutivo son Carlos Jornet y Martín Etchevers, de Argentina; José Roberto Dutriz, de El Salvador; Juan Pablo Illanes, de Chile; Armando Castilla, de México y Sebastián Pastor, de Honduras.

Al agradecer las muestras de admiración y aprecio de los delegados a la asamblea que concluirá el 12 de noviembre, Trotti agradeció en particular a su esposa, Graciela Trotti, así como al personal de la SIP que lo acompañó durante sus gestiones.

Al término de la reunión, el periodista Carlos Lauría relevará a Trotti en el cargo de director ejecutivo de la SIP.