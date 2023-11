PALENQUE, Chiapas.— El estadio público de béisbol en Palenque, Chiapas, en donde jugaba el equipo de Las Guacamayas, dirigido por Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que fue remodelado en 2021 por el gobierno federal con una inversión de 89 millones de pesos, está siendo desmantelado.

Durante una visita al estadio se observó que debido a la nula seguridad que hay, llaves de agua y tubería metálica de locales que se habían planeado para que fueran usados por comerciantes en eventos en el estado, ha sido robados.

El recinto está ubicado a un kilómetro de la quinta del presidente López Obrador en Palenque y, actualmente, no cuenta con ninguna puerta o acceso que garantice la seguridad del inmueble, por lo que cualquier persona puede ingresar a cualquier hora.

En el inmueble deportivo se observó que la fila de pequeños locales que el proyecto inicial buscaba que fueran usado por comerciantes locales en eventos deportivos lucen llenos de polvo debido a su poco, por no decir nulo uso. Al menos seis de estos pequeños locales habían sido vandalizados de distintas maneras: a algunos les faltan llaves, a otros partes de las tuberías que han sido robadas y otros, ambas cosas.

También en el estadio se comprobó que algunas partes de la instalación eléctrica lucen sin las cajas de protección y con los cables de electricidad sueltos, lo que podría significar un riesgo para quien pueda tocarlos.

Pintas y refrigerador viejo

En las gradas, frente al diamante se observa un viejo refrigerador acotado con latas de cerveza y basura. En algunas paredes del estadio público ya se observan pintas y grafitis, pues al no haber ningún personal de vigilancia, cualquier persona puede acceder al interior.

Vecinos de la unidad deportiva de Palenque, confirmaron que el estadio tiene poca actividad. “Casi no vienen a jugar. Aquí practican, pero no hay juegos grandes y pues los locales para vender comida no se usan. A veces viene a jugar los del equipo municipal“, comentó un vecino.

—¿Siempre está abierto el estadio, no lo cierran? se le pregunta.

— “Sí, siempre ha estado así abierto“, comentaron.

En enero de 2021, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) entregó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio municipal de Palenque y en ese entonces casa de Las Guacamayas, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El contrato fue otorgado a la empresa Alz Construcciones S.A. de C.V., originaria de Tuxtla Gutiérrez. La rehabilitación del estadio incluía la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del vestíbulo de acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores.

El estadio es propiedad del municipio de Palenque, según consta en su inventario de inmuebles de 2020.

El 13 de noviembre de 2018, dos semanas antes de tomar posesión como presidente, López Obrador entrenó en el estadio de Palenque y vistió el uniforme de Las Guacamayas, según se puede apreciar en fotografías compartidas en las redes sociales del equipo.

En esa visita se comprometió a apoyar el béisbol en Palenque, municipio chiapaneco donde tiene su rancho de descanso.

“Veo en la pelotita a integrantes de la mafia del poder y macaneo más“, dijo en junio de 2017, en una anterior visita que hizo al estadio para entrenar con Las Guacamayas de Palenque.

Destaca que en más de cuatro años, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha desembolsado más de mil 600 millones de pesos en la compra, construcción y remodelación de 26 estadios y parques de béisbol, deporte favorito del presidente López Obrador.— (Por Pedro Villa y Caña).

