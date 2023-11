MONTERREY (EFE).— El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad de la “Guerra Sucia” recabó más de 1,000 testimonios y 90 archivos abiertos en dos años que servirán de base al informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país en este periodo, que va de 1965 a 1990.

Carlos Pérez Ricart, comisionado del referido mecanismo, expuso a la agencia EFE ayer viernes que la comisión busca esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado mexicano y el Ejército durante la “Guerra sucia” para evitar que vuelvan a repetirse y procurar que haya justicia para sus víctimas.

“El objetivo de la Comisión de la Verdad es escribir un informe que presentaremos al pueblo de México y al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) en septiembre de 2024”, mencionó.

Pérez Ricart, quien encabezó en Monterrey el “Diálogo por la Verdad Nuevo León”, dijo que el informe será la síntesis o el análisis de la investigación de campo, archivo y experiencias tras visitas a todo el país.

“Son más de 1,000 testimonios, más de 90 archivos abiertos a lo largo de los últimos dos años que van a desembocar en el informe histórico de cómo dialogó el Estado autoritario con la sociedad en ese periodo”, estableció Pérez.

Añadió que la finalidad del ejercicio es precisamente escuchar el testimonio de víctimas y de colectivos, “de personas que fueron torturadas, desaparecidas y de sus familiares”.

“Escuchar de viva voz porque mucha de esta gente ya está grande, que nunca tuvo la posibilidad de hablar ante un público, de ser tomada en serio”, lamentó.

La “Guerra Sucia” es un periodo de represión estatal en el que el Estado mexicano, dominado entonces por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), persiguió y desapareció a disidentes.

Investigadores han acusado al Ejército mexicano de obstruir información, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que las Fuerzas Armadas ya abrieron todos los archivos.

El trabajo que hizo la Comisión de la Verdad permitió el hallazgo de eventos que no estaban documentados, según Pérez Ricart.

Sin registro

“Masacres, matanzas, desapariciones que no estaban consignadas, de las que sabíamos más bien poco. Masacres, una serie de matanzas, de procesos de desaparición, de tortura, que, insisto, no se tenía registro, no hubo justicia, no hubo verdad, no hubo memoria para esas personas”, enfatizó.

Pérez Ricart manifestó que a la fecha, el gobierno de México tiene una cifra de 1,500 víctimas de este periodo, pero con esta nueva información el número se incrementará.