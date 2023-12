CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo la mexicana secuestrada en Gaza, Ilana Gritzewsky, finalmente pudo reencontrarse con su familia tras su liberación hace unos días.

La mexicana estuvo privada de su libertad por el grupo del movimiento islámico Hamás por 55 días tras el ataque en Franja de Gaza del pasado 7 de octubre en contra de la presencia de Israel en la región.

La mañana de este domingo, Ilana Gritzewsky se reunió con sus familiares después de casi dos meses secuestrada por Hamás.

“La vida nos regaló un milagro: mi hermana regresó […] No me canso de verla y abrazarla, la veo y no me la creo […] Hoy me salen lágrimas, pero después de tanto dolor, estás son finalmente de alegría”, escribió su hermano Jaim en redes sociales.

Jaim indicó en su publicación que ni su hermana ni su familia darán entrevistas a medios de comunicación, al menos por el momento, y pidieron respetar su privacidad al mismo tiempo que agradecieron el apoyo recibido en las últimas semanas.

“Ahora, todo se sigue sintiendo tan irreal que estamos en proceso de asimilarlo. Agradecemos todos sus mensajes de amor y pido anticipadamente una disculpa por no poder responder todos”, agregó.

Ilana Gritzewsky y su novio Matan Zangauker fueron tomados como rehén el pasado 7 de octubre cuando un escuadrón de Hamás irrumpió en el kibutz Nir Oz.

Alicia Bárcena, titular la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó la liberación de la mexicana el pasado 30 de noviembre gracias a la cooperación con el Gobierno de Qatar con el Centro Nacional de Inteligencia de México.

Matan Zangauker sigue en calidad de rehén debido a que la tregua temporal entre Hamás e Israel no contemplaba la liberación de hombres o soldados israelíes capturados.

Un mexicano secuestrado en Franja de Gaza

Además de Ilana Gritzewsky otro mexicano fue tomado como rehén por Hamás, identificado como Orión Hernández.

El joven fue reportado como desaparecido desde el primer día del ataque e identificado como novio de la ciudadana alemana-israelí Shani Louk, joven secuestrada y exhibida en vídeo por Hamás.

Hernández Roadoux y Shani Louk asistieron al festival de música Tribe of Nova cerca de la frontera en Hamás, el cual fue atacado por Hamás con saldo de 260 muertos y un número no confirmado de secuestrados.

Tras difundirse el vídeo, Shani Louk fue dada por muerta debido a las condiciones de su cuerpo, el cual era exhibido por las calles de Gaza en la parte de atrás de una camioneta por los militantes de Hamás.

Su muerte fue confirmada días después.

