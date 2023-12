Amílcar Olán, empresario tabasqueño y amigo íntimo de Andrés López Beltrán, heredero político del presidente Andrés Manuel López Obrador; es el primer nombre revelado en “El Clan”, como nombra el sitio de noticias Latinus al grupo cercano a los hijos del Presidente que se han visto favorecidos por contratos en las obras realizadas durante el sexenio.

En la primera entrega de este especial, en el que se revelarían uno a uno a los integrantes de “El Clan”; se informa que a través de Romedic, una empresa de distribución de medicamentos, Amílcar Olán logró adjudicarse cientos de millones de pesos en un corto tiempo desde Quintana Roo.

Carlos Loret de Mola reveló que Latinus analizó un total de 40 horas de grabaciones de llamadas telefónicas entre los integrantes del llamado “Clan”, donde de manera “casi cínica”, se habla de este enriquecimiento ilícito a través de obras y contratos otorgados por la 4T a los amigos empresarios de los hijos de López Obrador.

300 millones de pesos en cuatro días en solo un estado de los que controla Morena.

En esta primera entrega #QuintanaRoo. #ElClan, es una serie que desnuda la corrupción con la que opera el gobierno de López Obrador.

En una de las llamadas telefónicas entre Amílcar Olán y uno de sus operadores, señala al secretario de finanzas de Quintana Roo, Eugenio Segura, alias “Gino”, sobre las cuentas por los medicamentos distribuidos en el sector salud.

De acuerdo con la investigación, gracias al contrato otorgado por el gobierno de Morena en Quintana Roo, Romedic logró facturar en un año (2021) 73 millones de pesos, y para 2023 triplicó esa cantidad facturando un total de 304 millones de pesos.

Romedic, de Amílcar Olán, señalado de irregularidades

Curiosamente el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Mara Lezama) convirtió a Romedic en el distribuidor de medicamentos de Quintana Roo, pese a que estaba en un listado de la Cofepris como una de las empresas marcadas por irregularidades.

Las autoridades también señalaron a la empresa por su falta de pruebas para corroborar sus condiciones sanitarias en el manejo de medicamentos.

Aunque hoy la falta de medicamentos en el sector salud de Quintana Roo es evidente, en otra de las llamadas telefónicas de Amílcar Olán a su operador le urge a cerrar el año 2023 con 500 millones de pesos, y además le reclama por una presunta auditoria ante la visible falta de recursos para los hospitales.

“Ya llegan los de la auditoria y toda esa ma… Pero ya ustedes todo documentado. Me dijo Maritza y en su momento Jaime, que todo está entregado, que no tenemos ningún problema, porque eso sí le dije: yo no quiero que me vengan a observar o venir a decirme una mam…da la gobernadora que le debo una aspirina o una venda“, se escucha decir, presuntamente, al empresario tabasqueño.

Romedic, detalla Carlos Loret de Mola en el programa, fue creada en 2020 y, como se dice líneas arriba, en solo un año de funcionamiento logró contratos de 73 millones de pesos.

Mexicanos contra la corrupción: así se triangularon cientos de millones de pesos

Por su parte, Mexicanos contra la corrupción reafirmó la investigación presentada por Latinus, en lo que algunos han llamado el juego de operaciones de los “Juniors López”.

Oooooooooooootroooooo ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN de uno de los JUNIORS LÓPEZ



En 2024 los lópez se juegan la libertad! Por eso el ansia de arrebatar la elección



El grupo reveló que Amílcar Olán Aparicio no solo es amigo de Andy López, también mantiene relaciones de negocios con César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, excoordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI.

Fueron precisamente los recursos del INSABI los que terminaron beneficiando a la empresa de Olán Aparicio, recuerda la agrupación.

Andy López, Amílcar Olán y Alejandro Calderón Alipi estudiaron juntos en el Colegio Americano de Tabasco, donde también asistieron los otros hijos de López Obrador.

A través de un amplio hilo en X, antes Twitter, Mexicanos contra la Corrupción exhibieron justamente estas negociaciones.

Los nuevos ricos de la 4T: exhiben a hijos de AMLO; quiénes son sus amigos y qué ganan