CIUDAD DE MÉXICO.- A un año del intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leyva, ninguna de las 14 personas detenidas ha sido juzgada por su presunta participación en el hecho y aún se desconoce al autor intelectual y el móvil del delito.

Así lo informó el comunicador en su noticiero Por la mañana, en el que expresó su agradecimiento con el actuar de las autoridades para la captura de sus agresores, pero también su preocupación porque a 12 meses del hecho todavía desconoce el motivo de su intento de asesinato y la identidad de quien lo ordenó.

“En unas horas se cumple un año de aquello, dijimos que seguiríamos y aquí estamos. Dijimos que seguiríamos y estamos con la convicción que teníamos antes de la noche de los disparos, también con un aprendizaje inmenso sobre nuestro trabajo y sobre la vida. No hay qué decir de lo demás que no hallamos dicho mes a mes durante estos duros 12 meses”.

A un año del atentado, aquí estamos. Las 13 personas detenidas en México y “El Patrón” en Estados Unidos no parecen estar dispuestos a revelar información sobre quién los contrató ¿A qué obedece su silencio? Mis dudas siguen intactas, no sé quién me quiso matar, no sé por qué. pic.twitter.com/lkMmOKNhN1 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 14, 2023

¿Quién atacó a Ciro Gómez Leyva?

“Mis dudas expresadas hace un año siguen intactas. Esta noche no sé quién me quiso matar, no sé por qué, no hay un dato, un hecho que me permita despejar mínimamente esas incógnitas. Hay 13 personas detenidas en México y el patrón detenido en Estados Unidos están en la cárcel. Ninguno ha sido juzgado 365 días después y, hasta donde sabemos, ninguno ha querido aportar información a la autoridad”, declaró Gómez Leyva.

El periodista reveló que “El Patrón”, quien dirigió el ataque y lo detuvieron en Estados Unidos donde intentó ocultarse, pidió asilo político en aquel país o un juicio largo para evitar su extradición a México ante el temor a represalias que pudieran ocurrir si confiesa quién es el autor intelectual del crimen.

“‘El Patrón’, quien no es el autor del ataque, tendrá una audiencia en Estados Unidos a mediados de enero y no quiere regresar a México porque dice que lo van a matar. Quiere un juicio largo y pide asilo político porque solo es el ‘broker’ que contrataba a los matones”, expresó el periodista.

Finalmente, Ciro Gómez Leyva agradeció la atención de las fiscalías federal y local y de la gente que le ha brindado su apoyo, y nuevamente lamentó la situación de violencia que viven los periodistas en la República mexicana.

“En unas horas se cumplirá un año y nadie absolutamente nadie se acercó a mí. Nadie se acercó a nosotros para presumir o asumir la autoría del ataque, entonces ¿de qué se trató todo esto? ¿De tirar a matar para luego ponernos a adivinar quién fue?”

“Un año después sigo confiando en las autoridades, pero llevo también 365 días preguntándome quién fue. Esto no puede ser la normalidad para ningún periodista, ni para ninguna persona que habite o que viva en México”, dijo.

Atentado contra Ciro Gómez Leyva

El 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado tras salir de Imagen Televisión, al sur de la Ciudad de México, mientras se dirigía a su casa en la colonia Florida.

Hasta el momento hay 13 detenidos por participar o estar relacionados con los hechos materiales, pero no se sabe dónde está el posible autor intelectual.

