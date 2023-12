ACAPULCO (El Universal).— La zona Diamante en este periodo vacacional no brillará, está casi en penumbras: los hoteles cinco estrellas no cuentan con habitaciones disponibles, no hay espectáculos, la vida nocturna está apagada, los condominios de lujo se ven vacíos y algunos destruidos.

Sí hay servicio de energía eléctrica, pero en las calles predomina la oscuridad. La mayoría de los comercios están cerrados y el alumbrado público no está restablecido al 100%.

La zona Diamante en las últimas décadas fue la principal oferta turística de Acapulco, pero a 50 días del paso del huracán “Otis” no supera los daños. La principal avenida de la zona, el bulevar de Las Naciones, no tiene el brillo de acceso a la zona más cara de Acapulco, como lo fue en algún tiempo y una con la mejor plusvalía. Está opaca, su oferta es mínima.

Muchos restaurantes siguen cerrados, con los daños expuestos, otro tanto está en reparación y una minoría está funcionando, pero nada comparado con lo que era hasta antes del 24 de octubre, cuando “Otis” devastó al puerto. La zona se ve triste, recorrer las principales calles es como hacer un recuento de daños: hoteles y condominios destruidos, con las ventanas y techos hechos pedazos. Algunos tienen varios pisos iluminados, pero la mayoría está a oscuras, apagados, abandonados.

El único hotel que está iluminado es el Princess Imperial, su fachada está pintada de verde con la silueta que simula un pino navideño y un mensaje: “Todos somos Acapulco”.

Los centros comerciales están cerrados, sólo la tienda departamental Liverpool tiene un letrero gigante en el que anuncia su apertura, pero advierte del horario: “De 11 de la mañana a 5 de la tarde”. Redujo casi seis horas su horario. El anuncio no explica las razones, pero son obvias: no hay a quién ofrecer productos.

Ahí no se han parado los turistas desde la noche del 24, los que sí andan, como en toda la ciudad, son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o los que reparan la telefonía o internet. El Forum Imperial, principal centro de convenciones y espectáculos, también está cerrado, apagado.