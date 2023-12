CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de la periodista y escritora Cristina Pacheco, a los 82 años, confirmaron sus hijas Laura Emilia y Cecilia.

Siendo una de las conductoras más representativas de México había anunciado hace un par de semanas su retiro de la televisión, y su participación en Canal Once, así como de su sección “Mar de historias” en el diario “La Jornada”, por “graves” problemas de salud

El pasado 1 de diciembre, al inicio del programa “Conversando”, Cristina Pacheco le hizo una propuesta a su público: “Disfrutemos en grande esta noche, una noche especial en la que los recibimos con mucho gusto aquí en nuestro estudio de Canal 11. Les propongo que de verdad se estén aquí (…) que vamos a tener una noche súper especial”.

Poco se esperaban los televidentes que ese fuera el preludio de una noticia que impactaría la trayectoria de 50 años ininterrumpidos al aire de Cristina Pacheco: la suspensión de los programas “Conversando” y “Aquí nos tocó vivir”, que iniciaron sus emisiones desde 1997 y 1978, respectivamente.

Cristina Pacheco estaba tan afectada, que su voz entrecortada no le permitió dar la noticia de corrido.

“No es fácil y necesito que el público me entienda si me equivoco, si se me van las palabras, si no sé cómo decir las cosas”, advirtió.

Antes de anunciar su retiro, Pacheco agradeció a su público su constancia y solidaridad en el programa durante tantos años.

“Estaremos juntos siempre“, fue la frase que dijo Pacheco para cerrar el programa, que concluyó con una ovación de pie por parte de sus invitados y su equipo de producción.

¿Quién fue Cristina Pacheco?

Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Estudió Letras Españolas en la FFyL de la UNAM.

Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista, en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad, y en 1987 por crónica. Fue pareja del escritor José Emilio Pacheco.

Lamentan la muerte de Cristina Pacheco

La secretaría de Cultura, Alejandra Frausto (@alefrausto), lamentó el deceso de la periodista y publicó en la red social X: “Cristina querida, contigo nos tocó vivir y descubrir profundos universos desde la dignidad que tú descubrías en ellos. Todo mi cariño a Laura Emilia y Cecilia. Descansa en paz”.

El director de Canal Once, Carlos Brito (@carlosbritolav), posteó en la misma red: “Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco.

La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mi más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos. El @CanalOnceTV está de luto ante la partida de una mujer extraordinaria, en toda la extensión de la palabra. Hasta siempre, Sra. Pacheco. Me quedo con las últimas palabras que hablamos, esa cena pendiente y ese caluroso abrazo, que lo tendré en mi corazón toda la vida”.

