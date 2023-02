CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un falsario, calumniador y chueco, al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien ayer en el juicio contra el exsecretario de Seguridad trató de involucrarlo en un soborno millonario financiando por el capo Jesús "El Rey" Zambada.

Ayer martes 14 de febrero, César de Castro, abogado de García Luna, mencionó al mandatario mexicano durante el contrainterrogatorio a Jesús ‘El Rey’ Zambada García. Entonces le preguntó directamente si el cártel de Sinaloa dio dinero al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para una campaña contra Vicente Fox, a lo que Zambada dijo que no.

La defensa recordó a Zambada que en julio de 2013 declaró haber entregado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, para entregárselo a López Obrador. "No pude haberlo dicho porque no es verdad".

Jesús "el Rey" Zambada García dijo haberle pagado presuntos sobornos a Gabriel Regino, cuando fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, pero negó haber dado dinero a la campaña de López Obrador.

En ese contexto, durante su conferencia mañanera de hoy miércoles el presidente López Obrador recalcó que César de Castro, abogado de Genaro García Luna, intentó implicarlo en supuestos movimientos ilícitos de dinero para campañas, el presidente contestó descalificando al letrado y aseguró que es parte de la red de corrupción.

"Lo de ayer es una muestra clara el quererme involucrar, abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada". En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el defensor de García Luna es parte de la misma mafia y toda la red delincuencia política y financiera que imperó en el país.

#EnLaMañanera | 'Resultó más derecho Zambada': menciona el presidente @lopezobrador_ sobre el abogado del exsecretario de seguridad García Luna, quien acusó al mandatario de recibir 7 millones de dólares para una de sus campañas. AMLO lo llama 'falsario, calumniador y chueco'. pic.twitter.com/ivCwP0WEzq — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 15, 2023

Señaló que es una vergüenza que los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, García Luna adquiriera un poder omnímodo y se convirtió en un hombre muy poderoso, hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón.

"Se equivocó el abogado porque Supuestamente el dinero que me dieron, 7 millones de dólares, era para enfrentar a Fox, no entendieron la consigna de que todos son iguales, no, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos".