Esquites y otros antojitos mexicanos, entre las mejores 'comidas callejeras' del mundo

La gastronomía mexicana ha logrado fama internacional por sus deliciosos platillos, su sazón característico e historia, lo que incluye a los llamados 'antojitos' o comidas callejeras que hacen su aparición en las calles de varias ciudades del país.

El portal Taste Atlas, conocido por sus guías gastronómicas para los viajeros, incluyó a varios antojitos de las calles de México en su listado de 2023 sobre las 100 mejores 'street foods' o comidas callejeras del mundo.

Aunque solo tres platos mexicanos lograron ingresar a la lista de las 100 mejores comidas del mundo, ninguna de ellas en el Top 10, los antojitos de la calle prácticamente dominaron su ranking de comidas callejeras con 14 seleccionadas, de los cuales 10 se colocaron entre los primeros 50 lugares.

México dominó el Top 10 de las mejores comidas callejeras en el mundo, y se destacó en el ranking gastronómico de 2023 con un total de 14 antojitos seleccionados por los críticos y viajeros internacionales, quienes califican cada platillo.

En el cuarto lugar de las mejores comidas callejeras del mundo se encuentran los tacos colectivamente con un puntaje de 4.7 igualado por el quinto lugar del ranking las carnitas.

En el noveno lugar se encuentran los icónicos esquites con una calificación de 4.7, seguidos de la cochinita pibil de Yucatán que también se coloca en el lugar 17 de las mejores comidas del mundo este 2023 aunque en años anteriores obtuvo el primer lugar del ranking.

Fuera del Top 10 pero dentro de los 50 mejores platillos se encuentran los tacos gobernador originarios de Sinaloa en el puesto número 15, los tacos de carne asada en el lugar 24, las gringas en el 27, los tacos al pastor en el 29, los tacos al carbon en el 26 y los tacos árabes en el 46.

Best street foods in the world: https://t.co/eNSgUN1w7G



...according to TasteAtlas audience ratings, current ranking. What's your favorite? pic.twitter.com/lj1A5a1QaI — TasteAtlas (@TasteAtlas) February 17, 2023