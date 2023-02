Inmortalizan a Proteo, el perro rescatista, con muñecos crochet hechos por reclusas

CIUDAD DE MÈXICO.- Un grupo de ocho reclusas del penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México homenajearon a ‘Proteo’, el perro rescatista mexicano que murió durante la misión de ayuda por los sismos en Turquía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió los muñecos crochet de Proteo que realizaron las reclusas como parte del programa de capacitación laboral del penal en la alcaldía Iztapalapa.

Muñecos crochet, oficio de las reclusas en CDMX

Las reclusas del penal femenil de Santa Martha Acatitla elaboran figuras tejidas con la técnica crochet como parte de la capacitación laboral que reciben para poder ‘autoemplearse’ al obtener su libertad.

“El crochet es una de las actividades que se imparten en el centro femenil como parte de la capacitación para el trabajo y que tiene la finalidad de que las mujeres desarrollen habilidades que les permitan autoemplearse al obtener su libertad”, señala la SSC.

Mujeres privadas de su libertad en #SantaMarthaAcatitla elaboraron figuras artesanales de #Proteo el perro rescatista.

Las reclusas elaboran muñecos de diversos personajes con estambre de diferentes colores, ojos movibles, nariz y silocón líquido para pegar los accesorios.

En esta ocasión decidieron dar homenaje al perro rescatista Protero, “quien se convirtió en el símbolo de búsqueda y rescate en el sismo ocurrido en Turquía” .

Inmortalizan a #Proteo, el perrito rescatista de #Turquía con su propia figura de #crochet como parte de las estrategias para la reinserción social, mujeres del Centro Femenil de Reinserción Social #SantaMarthaAcatitla.

Cada figura tiene un precio de $390.00 pesos y están a la venta en la tienda Institucional Hazme Valer, Productos Penitenciarios localizada en la colonia Tránsitode la alcaldía Cuauhtémoc.

“Con estas acciones, la SSC reitera su compromiso de promover acciones para la reinserción social de personas privadas de la libertad y brindar apoyo a los sectores vulnerables de la población”, finaliza el comunicado

Muere Proteo, perro rescatista en Turquía

Proteo, uno de los binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) murió el pasado 10 de febrero durante su labor de rescate en Turquía.

Según informó Sedena, Proteo realizó el rescate de dos personas con vida atrapadas entre los escombros, una de ellas un menor de edad, y la recuperación de 14 de cuerpos.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”, señaló el soldado Carlos Villeda, manejador de ProtHeo.

¿Qué le pasó a Proteo?

De acuerdo con el comunicado de la Sedena, Proteo de casi 10 años de edad murió a causa de las condiciones climatológicas de Turquía, actualmente afectado por una intensa ola de frío invernal.

“La causa de su muerte de este connotado compañero, se debió a las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país; sin embargo, su vida será recordada como el héroe que fue reafirmando que el mejor amigo del hombre es y será un can”, afirmó Sedena.

El cuerpo de Proteo regresó a México el pasado 16 de febrero y recibió un homenaje postumo para el perro de busqueda y rescate en el que estuvieron presentes otros binomios caninos de la Sedena.

Proteo participó en las labores de rescate tras los deslaves en Chiapas en 2017 tras el sismo del 19 de septiembre en CDMX; una misión humanitaria en Guatemala en 2015 y otra en Ecuador en 2016 tras el terremoto de magnitud 7.8 de magnitud.