Aerus, nueva aerolínea mexicana: Rutas, inicio de operaciones y bolsa de trabajo

MONTERREY.- Este 2023 iniciarán las operaciones de Aerus, una nueva aerolínea mexicana que ofrecerá rutas nacionales, cuya bolsa de trabajo ya se encuentra abierta y ofrece varias vacantes en diferentes áreas.

Mientras aerolíneas como Aeromar vieron el fin de sus operaciones este 2023, Aerus se prepara para completar su fuerza de trabajo y realizar su primer vuelo.

¿Qué es Aerus?

Aerus, es una aerolínea regional basada en Monterrey de Aerotransportes Rafilher S.A. de C.V., la cual cubrirá rutas nacionales al inicio de sus operaciones pero planea extenderse a rutas internacionales en el futuro.

De acuerdo con su página oficial, Aerus iniciará operaciones en el primer trimestre de 2023 en el noroeste de México.

Objetivo y flota de Aerus, la nueva aerolínea de México

La empresa potosina Aerotransportes Rafilher S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Herrera, ofrece servicios de taxi aéreo desde hace 30 años y obtuvo la concesión para operar como aerolínea en 2021 tras presentar un plan de negocios a Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En su sitio en línea define como su objetivo el responder a las necesidades de transporte aéreo regular “con los más altos estándares de seguridad y calidad, en las regiones del país que aún no cuentan con conectividad aérea, coadyuvando al desarrollo económico y turístico del país”.

Flota de Aerus

La mencionada empresa mexicana realizó una inversión de 98 millones de dólares para establecer una flota de 14 aviones con capacidad de 19 pasajeros y viajes de una hora aproximadamente.

Según la unidad comercial de aviación general Textron Aviation, forman parte de la flota dos Cessna SkyCourier y cuatro turbohélices Cessna Grand Caravan EX, que se suman a otros tres Grand Carvan EX adquiridos recientemente.

Cessna SkyCourier, aviones usados por Aerus

En meses pasados Javier Herrera, director ejecutivo de Aerus, dijo que “fue una decisión obvia elegir el Grand Caravan EX y el SkyCourier de Textron Aviation, que serán la piedra angular del proyecto Aerus”.

Los aviones Cessna permitirían la reducción de Co2/Carbono en un 50% para el 2033.

¿Dónde operará Aerus y cuáles son sus rutas?

Javier Herrera García, también director de Grupo Herrera, informó que en entrevista con El Economista que la primera base de Aerus será el aeropuerto de Monterrey.

Las primeras rutas de Aerus serán:

Tamaulipas

Veracruz

Texas, Estados Unidos

Para el 2023, Aerus tiene como meta establecer rutas a Baja California, Sonora, Sinaloa, Yucatán, Oaxaca, Cancún y Chetumal. También espera iniciar operaciones a California, Arizona y Nevada en Estados Unidos y varios puntos de Centroamérica.

Hasta el momento Aerus no ha revelado si iniciarán operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía.

Bolsa de trabajo de Aerus

Por el momento, la bolsa de trabajo de Aerus ofrece empleos en Monterrey además indicó que los profesionales afectados por el cierre de operaciones de Aeromar tendrían preferencia debido a sus años de experiencia con la aerolínea.

Actualmente las vacantes que ofrece Aerus, y los requisitos que solicita, son:

Inspectores técnico-aeronáuticos de mantenimiento:

3 años de experiencia en el cargo de Técnico aeronáutico de mantenimiento clase 1

Contar con Licencia clase 1 vigente

Experiencia en aeronaves Turboprop o Cessna Caravan

Disponer de pasaporte mexicano y visa americana vigentes

Técnico aeronáutico de mantenimiento:

Experiencia como Técnico aeronáutico de mantenimiento clase 1

Licencia Clase 1 vigente

Pasar el examen médico

Poseer conocimientos en aeronaves Turboprop o Cessna Caravan

Disponer de pasaporte mexicano y visa americana vigentes

Representante de Operaciones Terrestres:

Contar con licencia de Oficial de Operaciones de Aeronaves, requisito indispensable

Acreditar 2 años de experiencia como oficial de operaciones

Conocimientos sobre Regulaciones Aéreas de la localidad

Dominio del idioma inglés

Documentos de identificación en regla

Ejecutivos de Atención en Aeropuertos:

2 años de experiencia en atención a clientes

Conocimientos de procedimientos de seguridad

Manejo de sistemas de reservaciones, documentación y abordaje (Sistemas KIU)

Conocimiento de la Ley de Aviación Civil, requisito deseable

Dominio total del idioma inglés

Operadores de Servicios Generales en Rampa con base en Monterrey:

2 años de experiencia en manejo de montacargas y equipo pesado

Conocimiento de las medidas de seguridad en un aeropuerto

Contar con licencia tipo B

La aerolínea indicó que ofrece un sueldo competitivo, prestaciones superiores a la Ley, un fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores y un seguro de vida a los empleados.

Los interesados pueden postularse a través de LinkedIn en el perfil oficial de Aerus o enviar su Curriculum al correo electrónica contacto@flyaerus.com con el nombre de la vacante o puesto en el asunto.

Culpan al Gobierno de México por quiebra de Aeromar

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México señaló al Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por permitir la quiebra de Aeromar al dejar crecer la deuda de la aerolínea.

La deuda de Aeromar ascendía hasta los 7 mil millones de pesos o 350 millones de dólares, lo que llevó a su quiebra y cierre de operaciones el pasado 15 de febrero.

"No entiendo cómo le dieron tanta cabida a una empresa hasta llegar a esa deuda. Si yo fuera el Gobierno y me debes 10 millones de pesos, no me expongo ni expongo a los trabajadores. Y acaba con una deuda de 7 mil millones de pesos, que el Gobierno ya lo sabe desde mucho tiempo atrás", dijo la secretaria general de ASSA, Sara Salazar.

Cierre de Aeromar

Sara Salazar aseguró que la responsabilidad de presentar una demanda penal contra la directiva de Aeromar es del gobierno federal, y no de los sindicatos.

"Un sindicato está hecho para la defensa de los trabajadores, si demandamos a los dueños de la empresa eso se vuelve particular, lo tendría que hacer el Gobierno. La deuda es de los dueños con el Gobierno y acreedores terceros", resaltó.

Sin embargo, indicó que la ASSA si plena presentar dos demandas contra la directiva de Aeromar, pero advirtió que el proceso será largo pues en México “los procesos legales no son prontos ni expeditos".

Al respecto, López Obrador dijo que "inviable" rescatar a la aerolínea tanto "en lo económico y en lo comercial" debido a su "pasivo altísimo".