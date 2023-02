Lorenzo Córdova: Es el momento de respaldar la labor del INE

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Es momento de respaldar el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para frenar la aplicación del plan b en las elecciones de 2024, sostuvo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Durante el seminario “¿Cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas? Escenarios bajo el nuevo marco electoral”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que con el plan b podrían generarse condiciones para que se anulen las elecciones de 2024.

Señaló que pese a que Morena promovió la reforma electoral argumentando que se buscan ahorros, tan solo la suma de la liquidación del personal del INE que será despedido asciende a 3,500 millones de pesos.

“La responsabilidad de los Tribunales es enorme. Creo que hoy es tiempo de la Corte, el Tribunal Electoral y los juzgados de distrito. Lo que nos queda a los demócratas convencidos es respaldar el trabajo que ellos realicen y no caer en la lógica de enfrentar esta etapa delicadísima de la vida política del país a partir de las amenazas”, sostuvo.

“Dejemos las amenazas a los autócratas; los demócratas tenemos que confiar en la institucionalidad, y la vulneración a la Constitución es tan amplia que estoy convencido de que la Corte hará su trabajo”, expresó.

Subrayó que está en riesgo que no haya casillas; que se instalen en lugares equivocados; que los representantes de partidos puedan no ser admitidos, lo que podría ser causal de nulidad. “Hoy el riesgo de nulidad de las elecciones se incrementa. No quiero pensar que ese es el propósito que está detrás del plan b, porque eso sería grave”, insistió el consejero electoral.

Por su lado, Jacqueline Peschard, excomisionada del Ifai, apuntó que el plan b representa un severo golpe a la autonomía de la autoridad electoral, poniendo en riesgo la certeza, imparcialidad y viabilidad de las elecciones de 2024.

“El gobierno utiliza la ley para violar la Constitución, y la incertidumbre y el desconcierto que puede generar, nos coloca frente a un riesgo de inestabilidad política para 2024”, expuso.

Manifestó que el plan b busca que el gobierno tenga control de las elecciones, mientras que el INE se quede sin recursos humanos y financieros, se desintegre su estructura y no haya personal capacitado en la organización de los procesos electorales.