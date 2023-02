CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que Genaro García Luna utilizaba a la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) para hostigarlo.

Comentó que durante el proceso de desafuero al que fue sometido entre 2004 y 2005, fue rodeado por elementos de dicha agencia para que le tomaran una fotografía.

"Cuando me desaforaron, me tocó ir a declarar a la Procuraduría, y traía todo en contra, pero sobre todo los medios, y saben que me hicieron, que cuando salgo de la Procuraduría, los de la AFI me rodean como si yo fuese un delincuente para la foto del Reforma.

¿Quién era el director de la AFI? García Luna", comentó.

También dijo que intentaron entrar a su hogar, cuando vivía en Copilco, por el Centro Cultural Universitario.

"Y luego me quitan el fuero, me voy a mi departamento a Copilco, y un señor de la AFI, que por cierto ya está en otra vida, que en paz descanse, del mismo grupo, lo identifican, hasta sacan fotografías, en donde estaba, ya indagando, yo vivía en ese entonces junto al CCU, al Centro Cultural Universitario, y entonces por ahí querían entrar a mi departamento de la AFI, que relación con el fiscal De la Concha, que relación con el que estaba en el Cisen en ese entonces", afirmó el presidente López Obrador.