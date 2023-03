Ricardo Monreal descarta "Plan C" en reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal indicó que en el tema de la reforma a leyes electorales "no hay Plan C", es decir lo que resuelva la Suprema Corte será lo que se observe, a menos que hubiese un nuevo periodo extraordinario antes de septiembre, porque después de septiembre no podrá haber modificaciones a normas electorales, precisó.

De gira por San Luis Potosí, en conferencia de prensa y a pregunta expresa, el coordinador parlamentario de Morena descartó que se presente un "Plan C" para la reforma electoral.

"No lo hay porque tampoco hay tiempo, porque nos quedan solo unos meses para concluir el periodo de sesiones ordinarias" y después de septiembre, mes en el que inicia el otro Periodo Ordinario de Sesiones, no se pueden hacer modificaciones a normas electorales. Dijo que es probable que, en unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en contra de la reforma electoral, "y evidentemente hay dos alternativas: que declaren la totalidad de los artículos como inaplicados o inconstitucionales o una parte de las seis leyes".

"Es un asunto que está sub judice y nosotros vamos a esperar en el Poder Legislativo la resolución definitiva; pero nadie sabe qué va a suceder", señaló. Acuerdos México-EU En otro tema, indicó que el Senado de la República estará atento a los acuerdos entre México y Estados Unidos para fortalecer la colaboración y cooperación bilateral en materia de seguridad.

El senador Monreal refirió que en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Gabinete de Seguridad, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, se habló de un plan para combatir el tráfico de fentanilo y armas.

"Nosotros vamos a estar muy atentos, porque lo que sabemos, sin tener con precisión el acuerdo al que llegaron, es que habrá colaboración, información, cooperación entre tres instituciones de Estados Unidos": el FBI, la CIA y el Homland Security; y tres instituciones mexicanas: Sedena, Marina y Guardia Nacional.

Dijo también que hasta el momento no hay información oficial sobre este acuerdo, "pero en principio diría que la colaboración y la cooperación para atender este reclamo de inseguridad es afortunado", siempre y cuando los gobiernos y congresos de ambos países lo hayan acordado. Ricardo Monreal reconoció que la seguridad pública es un reto en México, por lo que la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores cerró filas con el titular del Ejecutivo federal.

Dijo que los legisladores de Morena están listos para cooperar y colaborar en el diseño y enriquecimiento de los planes de seguridad pública que le corresponden aprobar al Senado.

"Estamos por definir la semana que entra la Comisión Bicamaral que el Quinto Transitorio Constitucional establece, para poder llamar a comparecer al Gabinete de Seguridad o a alguno de los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, y revisar los planes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas" en materia de seguridad pública.

Dijo que no dejarán sólo al Presidente de la República "con este gran paquete" y que el Poder Legislativo "tiene que abrazar los planes y programas para enfrentar juntos este flagelo que nos está generando gran preocupación en el país". Ricardo Monreal reiteró que la mayoría legislativa en el Senado nunca aceptará la intervención de tropas o fuerzas armadas extranjeras en nuestro país.