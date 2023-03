Ebrard excusa a Blinken por asegurar que los cárteles 'controlan' parte de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, respondió a las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de la Casa Blanca, quien afirmó que los cárteles de la droga “controlan” partes de México.

“Creo que es justo decir que sí”, afirmó Blinken al ser cuestionado sobre si los cárteles controlan partes de México durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos este miércoles 22 de marzo.

Horas después el canciller Marcelo Ebrard respondió a las declaraciones de su homólogo estadounidense al afirmar que se deben a presiones de los legisladores del país vecinos.

En medio de las recientes tensiones entre México y Estados Unidos, Blinken compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y fue cuestionado sobre la actividad de los cárteles de la droga mexicanos.

El senador Lindsey Graham preguntó al secretario de Estado sobre si los cárteles de la droga controlan o no partes de México y si es verdad que el fentanilo está “matando a decenas de miles de estadounidenses”.

Blinken respondió afirmativamente a ambos cuestionamientos agregando que el fentanilo “también está matando a mexicanos” y es “un problema que va en aumento” en México.

QUESTION:

"Are the drug cartels in control of parts of Mexico not the government?"



BLINKEN:

"I think it's fair to say yes" pic.twitter.com/Mu0ZcoEpaM