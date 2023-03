Dan Crenshaw responde a AMLO por rechazar ayuda de EE.UU. para combatir a los cárteles

TEXAS.- El congresista republicano Dan Crenshaw respondió al rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador del plan que propuso para autorizar el uso de la fuerza militar de Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos de la droga.

“Mis preguntas para ustedes (AMLO) son las siguientes: ¿Por qué rechaza la ayuda de los EE.UU.?, ¿Por qué protege a los cárteles? Ellos son su enemigo y los Estados Unidos son su amigo”, aseguró.

En su vídeo publicado en Twitter, el congresista hablo en español y dijo buscar el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano.

“Podemos ayudarles si nos dejan. Si nos permiten brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades podemos acabar con la violencia de los cárteles de una vez por todas”, dijo al afirmar que no están en contra de AMLO sino un intento porque ambos países luchen juntos contra un enemigo común.

Eliminating the drug cartels is in both America and Mexico’s interests. Here is my message to the President of Mexico, @lopezobrador_ : pic.twitter.com/a3LI6PBHj0

“Queremos que México sea libre, seguro y próspero […] Hago un llamado al presidente de México, al presidente de Estados Unidos para que avancen con un plan para luchar juntos contra los cárteles”, sostuvo.

Tras el secuestro y posterior asesinato de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el congresista republicano publicó en Twitter varios mensajes al presidente mexicano sobre autorizar que la milicia de su país se enfrente a los cárteles mexicanos.

“Lo único que queremos es enfrentar a los poderosos elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, pagan y amenazan a políticos mexicanos y envenenan a estadunidenses. ¿Está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo?”, dijo.

En sus mensajes el político destacó que los cárteles mexicanos han comenzado a traficar fentanilo, una droga altamente adictiva y dañina, que “envenena” a más 70 mil estadounidenses al año.

All we want is to finally take on the powerful criminal elements that terrorize the Mexican people, pay off and threaten Mexican politicians, and poison Americans.



You’re against that, Mr. President? Who do you represent? The cartels or the people? — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) March 6, 2023