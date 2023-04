AMLO ataca de nuevo al INAI: No sirve para nada, es fachada para cubrir corruptela de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este martes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como un "cero a la izquierda" y que "no sirve para nada".

En Palacio Nacional señaló que el Instituto, como otros organismos autónomos, es un lugar para la "empleomania" que sólo sirve para dar trabajo a los amigos de políticos y periodistas con altos salarios.

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que el Instituto no ha ayudado en nada en combatir la corrupción, sino que al contrario, ha ayudado a legitimar robos y ocultar información por lo que llamó que la función que realiza la pueda llevar otra institución ya creada como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción.

AMLO rechaza supuesto audio filtrado

Al ser cuestionado sobre el audio de Adán Augusto López, López Obrador evadió el tema y solo respondió sobre los nombramientos pendientes del INAI:



"Los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada", dijo el presidente.

El Mandatario federal rechazó que él haya sugerido a Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), que el Instituto quede en una situación de inoperancia ante la falta de quórum que actualmente tiene por la falta de dos comisionados.

"Repito desde que se creó no han ayudado en nada en combatir la corrupción, al contrario, sirvió para legitimar robos y ocultar la información y desde que se creó este instituto le cuesta al pueblo mil millones de pesos por año. Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no puede sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto.

"Organismos onerosos, que no sirven para nada, nada más para darle trabajo a recomendados de influyentes políticos y de influyentes del periodismo y de influyentes de la intelectual y de la academia, `empleomanía´, a costillas del pueblo a costillas del erario. Ya. Cómo van a estar ganando esos consejeros los que están, que se quejan, más que el Presidente sin hacer nada. Somos servidores públicos, siervos de la nación", dijo.

"Presidente, ¿es cierto este audio de que se filtró del secretario de Gobernación que habría expuesto ante senadores de Morena que tuvo una plática con usted y que había sugerido la inoperancia del Instituto?", se le preguntó. "No, no, yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que este instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada", respondió.

Aquí el audio al que hizo referencia el reportero:

Aquí está el audio donde Adán Augusto López explica su plan contra el INAI a senadores de Morena, todo porque AMLO lo quiere desaparecer.

