Osorio Chong se lanza contra el dirigente del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.— Miguel Ángel Osorio Chong (Pachuca, 1964), el poderoso secretario de Gobernación del sexenio anterior, ocupa ahora una oficina en el sótano de la Cámara de Senadores, alejada del resto de los senadores priistas, destaca El País en reciente entrevista, de la cual ofrecemos a continuación un fragmento.

Utiliza ese espacio porque es el designado para el presidente del Instituto Belisario Domínguez (órgano encargado de hacer estudios e investigaciones para el legislativo), cargo que sigue teniendo el hidalguense a pesar de que hace una semana la mayoría de sus compañeros decidió destituirlo como coordinador de la bancada priista tras varios desencuentros con Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional de su partido, el PRI.

El exaspirante a la Presidencia de la República había amagado con irse de la bancada, pero ahora recula porque los estatutos del PRI son estrictos con la militancia. Sales del grupo parlamentario, sales del partido. Ha decidido quedarse y resistir aunque, según la información con la que cuenta, “Alito” Moreno, como se le conoce al líder nacional del tricolor, alista su expulsión a 42 años de que se registrara como militante del partido.

A cuatro años de distancia de haber perdido la silla presidencial, ve a un PRI que ha perdido todo y lamenta que los líderes priistas de la vieja guardia estén callados frente al avance de Moreno y Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no solo los venció, sino que los desterró.

Ha anunciado que se va a quedar en el grupo parlamentario del PRI. ¿Por qué?

Porque en los estatutos marca que si sales del grupo parlamentario te sancionan y dejas de ser priista y no les puedo dar el gusto, porque ellos quisieran que ya no fuera yo priista para que ya no siguiera adelante con las impugnaciones y los señalamientos respecto del mal liderazgo y los malos resultados que ha tenido Alejandro Moreno.

¿No podría hacer esos señalamientos fuera del partido?

Sí, puedo seguir pero siento que en este momento estoy representando a muchos que no tienen la facilidad para presentar un recurso, que están muy enojados, muy molestos. Sé que ya viene el proceso de expulsión ante el autoritario de “Alito”, que todos lo que van en contra de lo que él quiere hacer con el partido, pues inmediatamente los expulsa, los acorrala, los lleva a un lugar en el que después pueda separarlos del partido.

¿Con qué argumento podrían expulsarlo del partido?

Que causo división. No es argumento que me puedan probar. El disentir, el no estar de acuerdo, no llama a que haya división en el partido. Los que lo están dividiendo son ellos. Ellos generan división y enconos, lo cual manda un mensaje verdaderamente, increíblemente, malo a la ciudadanía.

¿De qué partidos recibió invitación para unirse a sus bancadas después de salir de la coordinación del PRI?

Lo hicieron público. Vi que lo hizo el coordinador de Movimiento Ciudadano y el coordinador del PRD. Pero ha quedado así, no ha habido alguna plática. No, no estoy jugando ese juego. Ellos lo hicieron de una manera seria, yo les agradezco, pero ni siquiera llegamos a sentarnos a platicar.

¿Y si llegaran a expulsarlo del PRI, tendría un plan b?

Un hombre que ha hecho su carrera en el partido va a defenderse hasta el final. Seguiré adelante en mis señalamientos como priista a quien es dirigente del PRI, que se tiene que ir.

Más allá de la bancada del Senado, ¿qué ha decidido para su futuro político?

Siempre es ‘Yo te señalo y te digo que estás mal porque quiero quedar en tu lugar’ y yo desde el principio dije que están equivocados. No estoy buscando la dirigencia del partido. Estoy viendo que se vaya la dirigencia y que podamos hacer un gran acuerdo para que venga un liderazgo con tal presencia que permita ir a la otra cosa que me quieren señalar, a que yo no quiero la alianza. Yo soy promotor de la alianza, lo he repetido muchas veces. Pero yo no tengo una foto ni me he sentado con la oposición como ellos sí lo han hecho.

La dirigencia no, ¿pero la candidatura presidencial hacia 2024?

Todos son momentos. Si esto pudiera ocurrir, lo plantearía después de lograr un objetivo. Y el objetivo hoy es recuperar al partido. No puedo involucrar una cosa con la otra, porque si no entonces va a suceder que digan ‘No, pues por eso’.

¿Aprendió bien a no adelantarse a los tiempos cuando fue secretario de Gobernación?

No hay un solo señalamiento en el que alguien me haya dicho ‘Te desviaste de estar cumpliendo tu responsabilidad de secretario de Gobernación por andarte promoviendo’. Me puedes revisar mi historial y me la pasaba en los Estados, donde había problemas, donde había enfrentamientos.

¿Pero de su parte había interés de ser...?

Cuando trabajas y eres muy visto, jalas la atención de la gente y la verdad es que sí me tenían en las encuestas cómo me tenían. Dentro del PRI siempre estuve arriba. Compitiendo contra otros partidos, estábamos compitiendo pero yo no traía una promoción personal.