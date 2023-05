AMLO defiende ‘fast track’ de Morena en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el ‘fast track’ de Morena en el Senado durante el cual se aprobaron 20 reformas sin la presencia de legisladores de oposición debido a una protesta en defensa del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“No quieren aceptar pues es que hay una mayoría. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 1 de mayo.

El pasado 29 de abril, Morena aprobó un récord de una reforma cada 10 minutos, sin discutirlas y en una votación en la que no participó ningún partido de oposición.

Los legisladores de Morena junto a sus aliados; el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Encuentro Solidario (PES); aprobaron un total de 20 reformas en una sede alterna después de la toma del Senado de los partidos de oposición en defensa del INAI.

López Obrador indicó que pese a que Morena no cuenta con mayoría calificada, si tiene la mayoría simple lo que les permite aprobar reformas, como ocurrió el pasado viernes, y aseguró que los morenistas actuaron “pensando en la gente”.

“Me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente”, afirmó.

Sobre los cuestionamientos porque las reformas fueron aprobadas en minutos, sin discusión ni análisis, primero afirmó que fueron avaladas sin debate porque “ya habían pasado por la Cámara de Diputados”, pero miembros de la prensa le informaron que los diputados tampoco las analizaron porque fueron aprobadas por 'fast track' sin pasar a comisiones.

“Se discutieron en donde tenían que discutirse”, sostuvo López Obrador, dijo, "pasaron a la Cámara de Diputados ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores, pero ahí se tomó la tribuna para ya no permitir que se aprobaran las iniciativas".

Cabe resaltar que Morena también cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados con 201 legisladores en el Pleno, seguido del PAN con 114 y el PRI con 69.

López Obrador defendió que en sexenios anteriores también se "aprobaron las llamadas reformas estructurales antes, porque también eso se olvida (Por unanimidad). Sí y con la policía, en sedes alternas, en la madrugada".

"No, no es lo mismo, no somos iguales", AMLO maromea; que el albazo legislativo de #Morena en el Senado "no se parece en nada" a lo que hacian los neoliberales, peeero hicieron LO MISMO ??:



Sede alterna

Quorum a fuerza

Madrugada

Voto sin discusión #mananera pic.twitter.com/yNNauxCJNk — DDC+ (@DDConfianza) May 1, 2023