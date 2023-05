¿Para qué sirve el INAI? Tunden a Margarita Zavala por no saber la respuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra en una situación difícil e imposibilitado de sesionar, por lo que legisladores de oposición como Margarita Zavala del PAN han salido en su defensa.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a la bancada de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados a desaparecer al INAI, los opositores defienden al instituto pero la respuesta de Margarita Zavala sobre sus funciones fue criticada en redes sociales.

AMLO ataca de nuevo al INAI: No sirve para nada, es fachada para cubrir corruptela de funcionarios

En redes sociales circula un vídeo de la diputada del PAN y esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, en el que es cuestionada sobre porque es importante defender al INAI.

De acuerdo con la legisladora de oposición, el INAI es “un instrumento que concibió la propia ciudadanía para conocer la verdad”, lo cual está cerca de la realidad pero fue el resto de la respuesta lo que confundió a internautas.

Margarita Zavala afirmó que el INAI es un instrumento para conocer datos como la calidad del aire en el ambiente o los niveles de contaminación en las entidades.

“Uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI, uno puede pedir los niveles contaminantes de una playa, o de un lago, o cómo están los bosques de nuestro país”, dio como ejemplos la panista.

“No es solo un derecho a la información, sino el ejercicio a un derecho a conservar un medio ambiente sano, sostenible”, sostuvo.

Margarita Zavala, diputada federal del PAN: Uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. El INAI? La mujer debió estar dopada como para haber dicho tal barbaridad. Ya no es el IMECA, ahora es el INAI. pic.twitter.com/NwD24og7vO — Ana Luisa (@HNoticiasMX) May 1, 2023

Aunque información puede solicitarse A TRAVÉS del INAI, por lo general son datos otorgados por los organismos ambientales federales, estatales y/o municipales.

La respuesta de Margarita Zavala causó confusión entre algunos internautas, mientras otros criticaron que defienda al INAI sin saber realmente a que se dedica el instituto.

Yo todo este tiempo pensando que el INAI servía para cuidar la transparencia ante la corrupción, cuando realmente se encarga de cuidar la transparencia del aire, según Margarita Zavala. Quedé así ?? #INAI #Instituciones pic.twitter.com/iFYbU3PWti — Vampire of Wall Street (@VampOfWS) May 1, 2023

Según Margarinflas Zavala o sea Margarita Zavala, el INAI sirve para todo, hasta para dar recetas de cocina!!.?? pic.twitter.com/ZvpoHgS2Qi — DIEGO...???? (@DiegoSaldanhaSa) May 1, 2023

Tenga. https://t.co/L5cBCqRRmf pic.twitter.com/eTTLh76q81 — Laurie Ann Experta en el INAI (Parodia) (@lximenezsarro) May 1, 2023