AMLO minimiza presunto espionaje de Sedena a Alejandro Encinas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya espiado al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y confirmó que fue el propio funcionario quien le comentó que existía la posibilidad de haber sido espiado.

“Sí me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa ‘mañanera’ de este martes 23 de mayo.

Este sería el primer caso de presunto espionaje del Ejército Mexicano a un funcionario cercano al presidente López Obrador durante este sexenio, durante el cual han surgido acusaciones de vigilancia a las comunicaciones de periodistas y activistas.

Noticias Relacionadas Tras increpar Nayeli Roldán a AMLO por espionaje de Sedena, aún no responde presidencia

Presunto espionaje a Alejandro Encinas con Pegasus

Una nueva investigación de The New York Times revela que el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, habría sido víctima de espionaje con el programa Pegasus mientras investigaba presuntos abusos de las Fuerzas Armadas de México.

“Su teléfono ha sido infectado varias veces”, señala el diario estadounidense en una investigación publicada el pasado 22 de mayo.

“Tan recientemente como el año pasado mientras dirigía una comisión de la verdad del gobierno sobre los secuestros, dando a los piratas informáticos acceso sin restricciones a toda su vida digital”, agrega.

Presunto espionaje a Alejandro Encinas con Pegasus

Presuntamente, Encinas fue objetivo de espionaje durante las investigaciones del caso Ayotzinapa así como su postura en desacuerdo con las Fuerzas Armadas.

Incluso, "a principios de marzo, Encinas se reunió con López Obrador para hablar sobre el espionaje y si debía darlo a conocer, según varias personas que fueron informadas de la conversación.

Sin embargo, Encinas ha guardado silencio sobre la infección con Pegasus.

Presunto espionaje a Alejandro Encinas con Pegasus

Citizen Lab, un grupo de vigilancia de la Universidad de Toronto, confirmó las infecciones con Pegasus a los teléfonos de activistas, periodistas y autoridades que investigaban presuntos abusos del Ejército.

Dicho grupo también halló evidencia de que Pegasus se habría usado para infiltrar las comunicaciones de otros dos funcionarios que trabajan con Encinas y han participado en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos por elementos de las Fuerzas Armadas.

AMLO rechaza espionaje de Sedena a Alejandro Encinas

La mañana de este martes, AMLO confirmó que el propio Encinas le comentó que habría sido espiado, a lo que el presidente aseguró que ni Sedena ni el programa Pegasus están involucrados en estas acciones y desconocen quien podría haber sido responsable.

“(Me dijo Encinas) que le habían preguntado del New York Times si era espiado y contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando, ¿de dónde salen las Guacamayas?”, señaló AMLO.

Al ser cuestionado sobre si tiene la certeza de que Sedena no espió a Alejando Encinas, aseguró que en su administración “nosotros no espiamos, no somos iguales, no torturamos y en este gobierno no hay masacres y se respetan los derecho humanos”.

“Las Guacamayas que le sirvieron a Carlos X. González y Aristegui que hackearon a la Secretaria de la Defensa, ¿quién está financiado eso, son mexicanos, son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente?”, acusó por la denuncia de medios de comunicación.

AMLO afirma que Alejandro Encinas fue víctima de espionaje



El presidente @lopezobrador_ confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos fue espiado, como reveló The New York Times, sin embargo señaló que no sabe quién fue y le aconsejó "no darle importancia". pic.twitter.com/jIt5bkeRcE — Político MX (@politicomx) May 23, 2023

“No hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar muy consciente es que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes en la época de García luna, cuando el New York Times, el Post, el Wall Street Journal no decían nada y los medios en México menos”, insistió AMLO.