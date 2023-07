''Al final todos somos padres''; difunden vídeo de camillero esposado tras tragedia en el IMSS en Playa del Carmen

Un vídeo difundido en redes sociales muestra esposado a Víctor "N", el camillero detenido por el presunto homicidio culposo de una menor de seis años que perdió la vida al quedar prensada en el elevador donde era trasladada en camilla en un IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Como se informó, la niña de seis años de edad falleció al quedar prensada en un elevador del Hospital General de Zona del IMSS 18, en Playa del Carmen, Quintana Roo. A través de un comunicado, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, confirmó que el elevador fue reportado por fallas a la empresa Sitravem, encargada del mantenimiento, cuyo personal acudió, pero no informó si solucionó el desperfecto ni restringió el acceso al ascensor.

En medio de la tragedia y la denuncia presentada por los padres de la menor contra quien resulte resposable de la tragedia, la fiscalía indicó que el camillero fue detenido por un presunto homicidio culposo. No obstante, en redes sociales fue ampliamente cuestionada dicha detención, toda vez que el Instituto admitió que la empresa en cuestión no informó sobre si el elevador había sido reparado o no.

Noticias Relacionadas Niña muere prensada por elevador del IMSS de Playa del Carmen

Camillero del IMSS en Playa del Carmen ofrece su versión de una tragedia

Ahora, en un vídeo difundido en redes sociales por los propios trabajadores de la salud, compañeros de Víctor, muestran al camillero esposado a una cama del hospital, mientras éste agradece el apoyo de sus colegas, a quienes asegura estar dispuesto a adjudicarse la responsabilidad, siempre y cuando el Instituto se comprometa también a lo mismo.

“También quedé encerrado y salí por un pinche agujero y todavía yo intenté rescatar a la bebé", recuerda Víctor, a quien se le quiebra la voz al decir: "Al final, creo que todos somos padres (...) tenía la edad de mi hijo menor".

En el vídeo de poco más de siete minutos de duración, también se puede escuchar que no es la primera vez que el personal de salud tiene que recibir sanciones que debían ir digidas a las autoridades hospitalarias: "No vamos a dejar que te pase lo que le pasó a la doctora Andrade", le dice uno de los compañeros.

No obstante, el camillero insiste en que la denuncia de los padres debía ser presentada "a quien resulte responsable" por la tragedia de la menor, quien presuntamente estaba ingresada por un cuadro de dengue.