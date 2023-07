Noroña pide a 'corcholatas' rendir cuentas por publicidad: ¿De dónde viene el dinero?

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia, reclamó a las demás ‘corcholatas’ por los gastos en publicidad que han realizado antes y durante el proceso interno de la coalición para designar al candidato.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) también reclamó a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, porque el deslinde de las ‘corcholatas’ de la publicidad a su favor es un acto de simulación y no verdadera transparencia.

Noroña cuestiona publicidad de las ‘corcholatas’

A través de su cuenta de Twitter, Fernández Noroña reclamó a las llamadas ‘corcholatas’ de Morena por los gastos millonarios en publicidad así como el origen de dichos fondos.

“Son millones de pesos los que mis compañeros y compañeras están gastando en publicidad. ¿Cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento?”, cuestionó el militante del PT.

El aspirante también reclamó a Mario Delgado por no transparentar los gastos de los demás aspirantes a la candidatura presidencial, en su lugar, solo hizo un llamado a que se deslinden de la publicidad.

Simulación el deslinde de propaganda: Noroña

Fernández Noroña calificó como un “acto de simulación” que no da transparencia al proceso interno de selección de candidato presidencial de Morena el simplemente deslindarse de la propaganda y espectaculares a favor de alguna ‘corcholata’.

“No basta con que algún aspirante diga que desconoce el origen de esos espectaculares. A mí me parece un acto de simulación, un simple deslinde verbal. Creo que a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habría que sumar el no claudicar y el no simular”, sostuvo el diputado.

“La simulación no va de nada con nuestro movimiento”, sostuvo la ‘corcholata’ del PT.

Esta no es la primera vez que Noroña pide a Morena rendir cuentas sobre gastos en publicidad de las 'corcholatas'.

El pasado 6 de julio, Fernández Noroña pidió a Mario Delgado informar sobre el monto invertido por sus precandidatos en publicidad como espectaculares, bardas, carteles y otros impresos colocados en todo el país.

Mario Delgado no respondió al cuestionamiento del petista hasta una semana después, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador también criticó el exceso de anuncios colocados en favor de los aspirantes a la Coordinación de los Comités de la 4T.

Mario Delgado responde a Noroña

El 13 de julio, Mario Delgado publicó una carta en la que pide a las ‘corcholatas’ deslindarse de la publicidad a su favor en distintas partes del país pero no hizo mención del tema del presupuesto destinado a la propaganda, por lo que Noroña lo acusó de ignorarlo y la simular.

Hicimos llegar una carta a la y los aspirantes a la Coordinación de la Transformación con acciones sustantivas para que nos sigamos fortaleciendo en unidad hacia el futuro.



Tenemos toda la confianza de que actuarán conforme a los principios de nuestro movimiento. pic.twitter.com/PVQ3jTx4Ax — Mario Delgado (@mario_delgado) July 13, 2023

“Tu respuesta fue el silencio absoluto. Incluso en alguna entrevista con Adela Micha justificabas el hecho y equiparabas el que yo venda libros con los cientos de espectaculares que hay de algunos aspirantes en todo el territorio nacional”, afirmó el diputado con licencia.

“Tuvo que hacer un señalamiento el compañero presidente López Obrador sobre lo incorrecto de esta práctica para que nos enviaras un documento donde abordabas el tema”, reclamó.

El petista indicó que Delgado “manifiesta preocupación sobre el actuar de la autoridad electoral” pero el tema presupuestal “le tiene sin cuidado”.

"Por otra parte, en el mismo documento sugerías el deslinde de esa propaganda, lo cual no resuelve la petición que te hice”, señaló el diputado, por lo que nuevamente pidió transparencia en los montos publicitarios y que estos se hagan públicos.

“El dinero no debe decidir quién sea el abanderado de nuestro movimiento, se debe de resaltar que detrás de esa inversión millonaria. […] Yo solamente tengo compromiso con el pueblo de México, pero cada quien es libre de hacer los compromisos que crea convenientes para alcanzar su aspiración”.

Noroña sostuvo que “la honestidad, los principios y el compromiso con el pueblo deben de ser aspectos fundamentales de nuestra lucha”.