AMLO 'confiesa delito' contra Xóchitl Gálvez; advierten más denuncias ante FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial de oposición, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador por ignorar las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE) y confesar un presunto delito cometido contra la legisladora.

En días pasados el presidente López Obrador difundió a través de su cuenta oficial de Twitter documentos con información financiera de las empresas de Xóchitl Gálvez, quien denunció el hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de datos protegidos por el Código Fiscal.

¿AMLO confiesa delito contra Xóchitl Gálvez?

Durante la ‘mañanera’ de hoy viernes, al ser cuestionado por la denuncia de Xóchitl Gálvez ante FGR, López Obrador justificó haber difundido los documentos con información de sus empresas “porque se le hicieron llegar y no podía dejar pasar por alto el presunto conflicto de interés”.

“Ni modo que me quede callado”, dijo al asegurar que los contratos de High Tech Services S.A de C.C y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S.A de C.V. se obtuvieron cuando Xóchitl Gálvez fungía como Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, el 70% de estos en la misma alcaldía.

??AMLO responde a la denuncia de Xóchitl Gálvez, quien se enojó porque se dieron a conocer contratos que ella misma confirmó.



??"Ni modo que si uno sabe que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado". ??



¿Ahora es delito decir la verdad? ????? pic.twitter.com/nn6aY7sbiU — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) July 28, 2023

La senadora acusó a AMLO de difundir ‘fake news’ (noticias falsas) al acusarla de conflicto de interés, sin presentar pruebas, y admitir que tuvo acceso a su información fiscal para acusarla de tener contratos por 1,500 millones de pesos en los últimos nueve años.

“Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero y lo hizo público”.

La legisladora denunció que AMLO habría cometido un delito al usar su cargo como Presidente para tener acceso a información privilegiada que solo debe tener Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy por esta mención en la mañanera”, informó Xóchitl Gálvez al sostener que AMLO cometió el delito de violación del secreto fiscal al reconocer que tuvo acceso a información confidencial de sus empresas.

Xóchitl Gálvez arremete contra AMLO

En rueda de prensa desde Sonora, Xóchitl Gálvez también arremetió contra López Obrador por no respetar las medidas cautelares del INE al mencionarla en la ‘mañanera’ y presentar una encuesta de preferencia electoral, la cual favorece a su partido, Morena, el pasado 25 de julio.

Xóchitl Gálvez arremete contra AMLO

En la ‘mañanera’ de hoy, AMLO mencionó a Xóchitl Gálvez en tres ocasiones, pese a la restricción del INE de no hablar de la legisladora o cualquier otro aspirante del Frente Amplio por México, al ser cuestionado por la denuncia en su contra.

“Hoy el presidente vuelve nuevamente a desacatar al INE al mencionarme tres veces en la mañanera, lo tiene prohibido. Al haber dado a conocer una encuesta que favorece a su partido el pasado miércoles, pues es algo indebido”.

“Yo no sé si esto, pues me vaya a ocasionar también una sanción del Tribunal Electoral, pero esto no tiene nada que ver con lo electoral, estamos hablando de una denuncia por supuestos delito de tráfico de influencia y de corrupción”, expresó AMLO al discutir el caso de Xóchitl Gálvez.

¡Vuelve la burra al trigo con fake news e inventos en la mañanera!



El Presidente @lopezobrador_ hizo confesiones del delito por el que lo denuncié en la @FGRMexico y, al mencionarme, de nuevo se pasó por el arco del triunfo las medidas del @INEMexico.



Yo le recomiendo que se… pic.twitter.com/8BszshfHTQ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 28, 2023

“Hoy el mencionarme valiéndole sombrilla las medidas cautelares del INE, demuestran que hay una desesperación en Presidencia de la República”, criticó la senadora.

“Es importante que el INE de un manotazo, que la presidenta del INE se dé a respetar", dijo la senadora ante la falta de hoy del presidente a las medidas cautelares.