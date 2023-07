Romero Hicks se baja de la contienda de la oposición; apoyará a Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que no contenderá en 2024 por la presidencia, ya que se sumará al proyecto de la legisladora Xóchitl Gálvez. A través de un video que compartió en sus redes sociales dio a conocer su decisión, además de enfatizar que "el gobierno federal ha demostrado su ineficacia", por lo que es importante la unión de cara a las elecciones de 2024.

"He decidido no registrarme como aspirante, sino sumarme al liderazgo de Xóchitl Gálvez quien al día de hoy ha generado una gran expectativa de cambio y esperanza de la ciudadanía", expresó. "Este Gobierno Federal ha mostrado ineficacia y urge corregir el rumbo, lamentablemente no estamos mejor que ayer y después de varias reflexiones con la familia amigos colaboradores, coincidimos en que estamos en tiempo de definiciones de cambiar a México que queremos y merecemos. Agregó que ante una realidad de inestabilidad económica, pobreza, desigualdad y pobreza, que son los mensajes diarios del Presidente de la República, se requiere unidad y que todos se sumen a un mismo proyecto, incluida la ciudadanía.

"El frente amplio Por México no debe de perder de vista que el objetivo común es derrotar por la vía democrática a un régimen autoritario, represivo e ineficiente", concluyó. Por la mañana de este miércoles, Josefina Vázquez Mota también expresó su apoyo a Gálvez.

Después de reflexionar con la familia y amigos, tengo un anuncio importante a la opinión pública con respecto a mi registro como aspirante a coordinar el #FrenteAmplioPorMéxico. #XochiltVA



