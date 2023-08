AMLO arremete contra magistrado del TEPJF por nueva sanción del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, fue coordinador de asesores del expresidente Felipe Calderón, y por eso lo sanciona.

"Coordinador de asesores, en 2011, el presidente del Tribunal, pues como no me va a estar sancionado si con Calderón tenemos diferencias de fondo".

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que el Tribunal le ha solicitado que borre dos conferencias en donde denunció que habían alterado sus palabras sobre la senadora Xóchitl Gálvez.

"Y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias". "Me acusan de violencia política de género porque supuestamente yo dije que fue elegida ´por un grupo de hombres que la han impuesto´, fíjense la perversidad de acomodar esto, cuando dije: No es como en el flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba, Diego Fox, etcétera, y los medios ya eligieron a… eso no puedo mencionar, eso ya está resuelto, eso fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, hay cargada y no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios".

Aseguró que no le extraña esa actitud, porque sus adversarios fueron capaces de inventar que cuando le preguntan sobre los jóvenes de Los Altos de Jalisco, "que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé".

Luego que el @INEMexico ordenó al presidente bajar de plataformas las conferencias del 3 y 7 de agosto en las que menciona a @XochitlGalvez, @lopezobrador_ insistió en que consejeros distorsionaron sus palabras para sancionarlo. pic.twitter.com/1laLn9a0tv — Animal Político (@Pajaropolitico) August 18, 2023

¿Qué nueva medida impuso el INE contra AMLO?

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó una nueva medida cautelar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que en las mañaneras del 3 y 7 de agosto "revictimizó" a Xóchitl Gálvez, al repetir las expresiones que ya habían sido catalogadas como violencia política de género.

En sesión, por unanimidad los consejeros electorales Claudia Zavala, Rita Bell López y Jorge Montaño pidieron al Ejecutivo que se abstenga de emitir comentarios contrarios a los derechos humanos y que pudieran constituir violencia política de género.

En las mañaneras del 3 y 7 de agosto el Mandatario criticó al INE y al Tribunal Electoral por señalar que incurrió en violencia política de género, pero, dijo, "tergiversando" sus declaraciones.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, recordó que ya se han pronunciado sobre el tema y una de las cuestiones relevantes en consideración es que "no debemos repetir y repetir las cosas, porque es una forma de reproducir o revictimizar a las partes", lo que puede ser constitutivo de violencia política contra las mujeres por razón de género.

"Me parece que es relevante porque tenemos dos conferencias matutinas denunciadas en las que se reprodujo textualmente lo que esta autoridad había dicho, que tenía preliminarmente vicios y condiciones de género que podían constituir violencia política". Además de "modificar" las mañaneras del 3 y 7 de agosto, la consejera Zavala pidió que en el dictamen se cite textualmente las expresiones del presidente López Obrador.

"Tenemos que ser fieles a como se dijo en la mañanera para que no haya después un problema respecto de lo que se dijo propiamente", aseveró la consejera.