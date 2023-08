Exponen errores en infografía del sistema solar en libro de texto gratuito de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO.- La astrónoma, investigadora y profesora de la UNAM, Julieta Fierro Gossman, hizo algunas observaciones sobre una imagen del sistema solar que se encuentra en uno de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El gráfico del Sistema Solar, que se encuentra en el libro “Nuestros Saberes”, destinado para quinto grado, también contiene errores ortográficos y “dedazos”, por ejemplo dice “planera” en varias partes. Y además, se descubrió que el gráfico fue bajada de un sitio que proporciona imágenes gratuitas.

Entre los errores que fueron encontrados y criticados en las redes sociales, está que la escala de los planetas está errada, además de que el orden en el que se acomodaron no es correcto.

A través de Twitter, Fierro Gossman señaló que la imagen no se entiende, pues presenta varios errores; por lo que recomendó que sería bueno mandar a revisión los libros.

"Me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP. ¡Espero sea una falsa noticia! Tiene muchos errores, no se entiende. Sería bueno mandar revisar nuestros productos, no para que nos critiquen, sino para que se opinen sobre nuestro trabajo y mejore.", se lee en su mensaje.

Julieta Fierro en otro tuit hizo ver algunos de ellos: "Si ven las barras de la izquierda no se entiende a qué corresponden, si es sobre la gráfica inferior ¡falta el naranja! Si es sobre los planteas Venus estaría compuesto de hidrógeno y es rocoso. Ojalá sea una noticia falsa y no venga de la SEP. Sin embargo, no se trata de una imagen o noticia falsa, ya que en una consulta ésta viene impresa en el libro de quinto grado de Primaria "Nuestros saberes" en la página 38.

Dicha ilustración se utilizó para ejemplificar qué y cómo es una infografía. Tras exponer los errores de la imagen, la investigadora espera que el Presidente mande editar los libros para que las y los alumnos los puedan leer y entender.